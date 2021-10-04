ФАС представила позицию по будущему квот

Федеральная антимонопольная служба выступает за переход к распределению долей квот через аукционы, но только после завершения действия нынешних договоров. При этом уже работающие предприятия должны получить на торгах определенное преимущество.

В прошлые годы ФАС активно выдвигала инициативы по предоставлению прав на вылов. В 2020 г. ведомство предложило уйти от «исторического принципа» к распределению долей квот на электронных аукционах, но после того как закончат действовать уже заключенные договоры, сообщает корреспондент Fishnews.

Позицию по переходу в перспективе на аукционное распределение начальник управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС Олег Корнеев озвучил и на совместном заседании общественных советов при антимонопольной службе и Росрыболовстве 4 октября.

«Но правила игры необходимо, по нашему мнению, установить заранее, чтобы те участники рынка, которые сегодня уже работают на этом рынке, подготовились и, скажем так, заработали дополнительные баллы для участия на аукционах при распределении новых ресурсов», - заявил представитель ФАС.

Антимономольщики считают, что нужно проработать механизм наделения, который даст уже работающим предприятиям «небольшое преимущество» перед новыми участниками, - чтобы учитывался опыт деятельности. «В этой части мы, в общем-то, готовы к активной работе», - отметил Олег Корнеев.

Он подчеркнул, что ведомство всегда открыто к обсуждению поступающих предложений.

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