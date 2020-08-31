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Федеральная антимонопольная служба по-прежнему видит главную проблему рыбной отрасли в сохранении исторического принципа

ФАС за поэтапный переход к аукционам

По мнению Федеральной антимонопольной службы, исторический принцип остается главным препятствием для повышения инвестиционной активности в рыбной отрасли. Но переходить к аукционам следует поэтапно, говорится в ежегодном докладе ведомства о состоянии конкуренции.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по-прежнему видит главную проблему рыбной отрасли в сохранении исторического принципа распределения квот добычи водных биоресурсов. Такой подход «показал невыполнение рыбохозяйственным комплексом основных целей и задач» и является «препятствием для эффективного развития», полагают в ведомстве.

«Повышение инвестиционной активности не может быть реализовано в закрытом «историческим принципом» рынке, в связи с чем необходим поэтапный переход к открытым конкурентным процедурам распределения квот», – говорится в докладе ФАС о состоянии конкуренции в РФ за 2019 г. Этот документ руководитель службы Игорь Артемьев 27 августа представил правительству.

К положительным изменениям в рамках дорожной карты по развитию конкуренции антимонопольный орган относит проведенные осенью прошлого года аукционы по продаже 50% квот на вылов краба, ранее распределявшихся по историческому принципу.

«ФАС России наряду с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти участвовала в разработке и согласовании нормативных правовых актов, определяющих в том числе виды крабов и формирование по ним лотов, выставляемых на торги, порядок проведения электронного аукциона, требования к объектам инвестиций и другое», – подчеркивается в докладе.

Как сообщает корреспондент Fishnews, продолжение этого курса ведомство видит в проведении «комплексных мероприятий, направленных на создание условий для входа на рынок добычи (вылова) водных биологических ресурсов новых участников, а также исключение условий, способствующих монополизации рынка». Для этого предлагается изменить действующий порядок предоставления прав на добычу водных биоресурсов – вместо исторического принципа применять аукционы. Они должны проходить в электронной форме на площадках, «функционирующих в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».

При этом ФАС обращает внимание, что переход к аукционам предполагается осуществлять не за счет перераспределения действующих квот, а путем внесения изменений в законодательство. Эти изменения должны заранее определить правила работы на рынке на период после окончания действующих договоров о закреплении квот за предприятиями.

«Это приведет к конкурентному отбору компаний, притоку инвестиций в производственные мощности в регионах, развитию территорий, повышению качества жизни проживающих там людей», – утверждается в докладе.

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