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Первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН. Фото пресс-службы Совфеда

Рыбопереработке готовят законодательную рамку

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию разрабатывает законопроект о развитии производства пищевой рыбной продукции, заявил первый зампред комитета Сергей Митин. По словам сенатора, это позволит вводить меры господдержки для рыбопереработчиков.

Адресная господдержка отрасли рыбопереработки необходима, как и меры по стимулированию производства качественной и разнообразной линейки рыбопродукции, высказал мнение на круглом столе в рамках выставки «Золотая осень» первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

По его словам, требуется сформировать концепцию госстимулирования рыбопереработки не только за счет инвестквот, но и с субсидиями на федеральном и региональном уровнях и преференциями для рыбаков, поставляющих сырье на отечественные фабрики. Однако использовать механизмы господдержки сейчас сложно из-за размытости предмета регулирования, указал сенатор.

Он напомнил, что в стратегии развития рыбной отрасли до 2030 г. нет четкого определения ни рыбопереработки, ни глубокой переработки. «Почему мы так внимательно к этому относимся? Потому что не в общем будут деньги уходить куда-то там на рыбопереработку, а на конкретные, более востребованные населением виды продукции», — пояснил парламентарий.

Возможность качественного увеличения объемов переработки рыбы первый зампред профильного комитета напрямую увязал с необходимостью институционализации рыбоперерабатывающей отрасли.

«Сенаторами нашего комитета в настоящее время разрабатывается проект федерального закона об основах государственного регулирования в области развития производства пищевой рыбной продукции, где мы даем основные отраслевые определения, формируем концепцию государственного управления и разграничения полномочий органов власти», — заявил Сергей Митин.

Выставка «Золотая осень» проходит с 5 по 8 октября в Подмосковье. На ее площадке состоялся круглый стол «Развитие отечественной рыбопереработки: меры государственной поддержки бизнеса», организованный Росрыболовством, Рыбным союзом и Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

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