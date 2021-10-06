Переработку рыбы простимулируют налоговыми преференциями

Одной из мер господдержки рыбопереработки станут льготы по уплате сбора за пользование водными биоресурсами, отметили в Минсельхозе. В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий такие изменения.

Правительство передало в Госдуму изменения Налогового кодекса, предусматривающие повышение ставок сбора за пользование водными биоресурсами по целому ряду объектов промысла, сообщает корреспондент Fishnews. При этом предполагается ввести систему преференций. Льготы по уплате сбора за пользование водными биоресурсами будут предоставляться в том числе тем, кто занимается переработкой, отметила замдиректора департамента образования, научно-технологической политики и рыбохозяйственного комплекса Минсельхоза России Ольга Доброчеева на круглом столе в рамка выставки «Золотая осень».

Такие льготы можно считать одной из мер государственной поддержки рыбопереработки, заявила представитель ведомства.

Проект поправок, напомним, включает систему вычетов, в том числе для предприятий, занимающихся прибрежным рыболовством (при работе в таком режиме уловы должны доставляться для переработки или продажи в России), для тех, кто выпускает рыбопродукцию, предусмотренную специальным перечнем (его должно утвердить правительство РФ).

Выставка «Золотая осень» проходит с 5 по 8 октября в Подмосковье. На ее площадке состоялся круглый стол «Развитие отечественной рыбопереработки: меры государственной поддержки бизнеса», организованный Росрыболовством, Рыбным союзом и Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

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