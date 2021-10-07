Приморье рапортует о росте уловов иваси

Предприятия Приморского края с начала года добыли около 35 тыс. тонн дальневосточной сардины (иваси) — такой результат на 3 тыс. тонн выше уровня 2020 г., сообщили в администрации региона.

На промысле сардины в районе Южных Курил работают 19 приморских рыболовных судов и три плавбазы, изготавливающие продукцию непосредственно в море, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства края. При этом рыбакам приходится добывать иваси в штормовых условиях, после некоторого спада сейчас вылов составляет 500 тонн в сутки.

«С мая — начала в этом году промысла сардины-иваси — приморские предприятия добыли около 35 тыс. тонн этой рыбы, что на 3 тыс. тонн больше уровня прошлого года. Сейчас промысловая обстановка понемногу восстанавливается, надеюсь, это позволит выйти на прежние показатели, когда в сентябре ежесуточный вылов достигал 950 тонн», — цитирует пресс-служба руководителя агентства по рыболовству края Валерия Корко.

По данным с сайта ТИНРО, на 5 октября нарастающий вылов иваси составил 121,7 тыс. тонн. Из них 7,4 тыс. тонн добыто в исключительной зоне Японии по обменной квоте.

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