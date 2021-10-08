Новости
Минсельхоз определился с топливными субсидиями

Топливные субсидии привязали к продукции

Минсельхоз утвердил перечень рыбной продукции, реализация которой является условием для получения топливной субсидии в связи с промыслом в удаленных районах. Размеры поддержки не могут превышать 1/10 от стоимости этой продукции.

Перечень продукции рыбохозяйственного комплекса утвержден приказом Минсельхоза от 29 июля 2021 г. № 522. Документ официально опубликован 7 октября. Перечень предусмотрен правилами предоставления субсидий для возмещения рыбакам части затрат на приобретение судового топлива.

Под «продукцией рыбохозяйственного комплекса» понимается продукция из уловов водных биоресурсов, добытых в удаленных районах промысла, которая была изготовлена на судах рыбопромыслового флота. Согласно правилам субсидия предоставляется организациям, которые добывали водные биоресурсы в удаленных районах промысла и реализовали продукцию рыбохозяйственного комплекса в течение года на сумму как минимум в 10 раз выше, чем размер запрашиваемой компенсации.

Как сообщает корреспондент Fishnews, перечень охватывает широкий ассортимент продукции, включая рыбу, ракообразных, моллюсков и других беспозвоночных в свежем, охлажденном и мороженом виде, рыбное филе, соленую, копченую, сушеную, консервированную продукцию, морские водоросли, рыбные отходы, а также рыбную муку и жир.

Приказ также устанавливает форму реестра документов, который необходимо подавать в Росрыболовство вместе с заявкой на субсидию, и форму расчета размера топливной субсидии.

В федеральном бюджете на 2021 г. уже заложены средства на компенсацию рыбакам топливных затрат. Но чтобы этот механизм заработал, Минсельхоз должен выпустить еще один перечень, где будут перечислены виды водных биоресурсов и удаленные районы промысла.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: росрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Сейчас главное — определиться с концепцией дальнейшего развития

Председатель совета директоров Русской рыбопромышленной компании Глеб ФРАНК на сессии ВЭФ. Фото Афониной Елены, ТАСС

Председатель совета директоров Русской рыбопромышленной компании

Глеб ФРАНК

Регулятор должен выполнить обязательства перед инвесторами

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

О будущей программе считаем важным объявить заранее

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Русской рыбопромышленной компании Виктор ЛИТВИНЕНКО

Генеральный директор Русской рыбопромышленной компании

Виктор ЛИТВИНЕНКО

Мы решаем задачу государственного масштаба

Генеральный директор ППК «Максимиха» Андрей ФИЛАТОВ

Генеральный директор ППК «Максимиха»

Андрей ФИЛАТОВ

Кластер — это снижение издержек и синергия участников рынка

Генеральный директор компании «Антей» Александр НИКОЛАЕВ

Генеральный директор компании «Антей»

Александр НИКОЛАЕВ

Развиваемся в разных направлениях

Представитель группы «Норебо» Сергей СЕННИКОВ

Представитель группы «Норебо»

Сергей СЕННИКОВ

Подумать над географией

Все интервью

Личное мнение

Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

Член совета директоров РК «Восток-1»

Александр ПЕРЕДНЯ

«Инвестиционные квоты — это путь в никуда»: продолжение дискуссии

Заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав ЗИЛАНОВ

Заслуженный работник рыбного хозяйства России

Вячеслав ЗИЛАНОВ

Инвестиционные квоты — это путь в никуда

Все материалы

Крупным планом

Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ ознакомился с проектом ППК «Максимиха» на выставке Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге. Фото пресс-службы компании

Облегчая путь к потребителю

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ, первый заместитель председателя правления Виктор ЗАРАЙСКИЙ и гендиректор компании «СПТ» Сергей ВИТЯЗЕВ. Фото пресс-службы ESG

Рупор марикультуры Дальнего Востока

Брошенная северокорейская шхуна, прибившаяся к российскому берегу

Рыболовство КНДР: от плановой экономики к вынужденному браконьерству

Мечтают ли россияне о рыбном дне

Мечтают ли россияне о рыбном дне

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоялись после двухлетнего перерыва. Фото пресс-службы ESG

Форум и выставка в Санкт-Петербурге: яркое возвращение

Сотрудники «Востока-1» совместно со специализированными организациями фактически создали новые типы судов для глубоководного промысла рыбы и краба

РК «Восток-1»: Промысел нового измерения

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.