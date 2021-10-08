Топливные субсидии привязали к продукции

Минсельхоз утвердил перечень рыбной продукции, реализация которой является условием для получения топливной субсидии в связи с промыслом в удаленных районах. Размеры поддержки не могут превышать 1/10 от стоимости этой продукции.

Перечень продукции рыбохозяйственного комплекса утвержден приказом Минсельхоза от 29 июля 2021 г. № 522. Документ официально опубликован 7 октября. Перечень предусмотрен правилами предоставления субсидий для возмещения рыбакам части затрат на приобретение судового топлива.

Под «продукцией рыбохозяйственного комплекса» понимается продукция из уловов водных биоресурсов, добытых в удаленных районах промысла, которая была изготовлена на судах рыбопромыслового флота. Согласно правилам субсидия предоставляется организациям, которые добывали водные биоресурсы в удаленных районах промысла и реализовали продукцию рыбохозяйственного комплекса в течение года на сумму как минимум в 10 раз выше, чем размер запрашиваемой компенсации.

Как сообщает корреспондент Fishnews, перечень охватывает широкий ассортимент продукции, включая рыбу, ракообразных, моллюсков и других беспозвоночных в свежем, охлажденном и мороженом виде, рыбное филе, соленую, копченую, сушеную, консервированную продукцию, морские водоросли, рыбные отходы, а также рыбную муку и жир.

Приказ также устанавливает форму реестра документов, который необходимо подавать в Росрыболовство вместе с заявкой на субсидию, и форму расчета размера топливной субсидии.

В федеральном бюджете на 2021 г. уже заложены средства на компенсацию рыбакам топливных затрат. Но чтобы этот механизм заработал, Минсельхоз должен выпустить еще один перечень, где будут перечислены виды водных биоресурсов и удаленные районы промысла.

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