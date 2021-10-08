Правительство определило список стратегических инициатив

Утвержден перечень инициатив социально-экономического развития до 2030 г. На их реализацию до 2024 г. понадобится до 4,6 трлн рублей.

Стратегические инициативы - это проекты, призванные повысить качество жизни людей и сделать экономику более современной и гибкой, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства.

В список, утвержденный распоряжением от 6 октября 2021 г. № 2816, вошло 42 инициативы. Они распределены по шести направлениям: социальная сфера, строительство, экология, цифровая трансформация, технологический рывок и государство для граждан.

Направление — «Экология» — представлено четырьмя инициативами. Речь идет о переработке отходов и бережной добыче минеральных ресурсов, снижении выбросов парниковых газов, ликвидации опасных свалок и аварийных объектов. Раздел «Цифровая трансформация» включает пять инициатив, которые, в частности, позволят упростить взаимодействие граждан с госорганами.

Инициативы из блока «Технологический рывок» должны ускорить обновление важнейших отраслей экономики, помочь в создании дополнительные стимулов для бизнеса и привлечении крупных инвесторов. Так, в сфере АПК предполагается сокращение зависимости страны от иностранного селекционного материала.

По каждой инициативе закреплено ответственное ведомство. Результаты для оценки предусмотрены на двух горизонтах планирования — до 2024 и 2030 гг.

Средства на реализацию инициатив будут взяты из федерального бюджета и Фонда национального благосостояния. Планируется привлекать и частные инвестиции.

Также уже завершена подготовка единого плана по достижению национальных целей развития, определенных президентом, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

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