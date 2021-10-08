Эффективность рыбоохраны предлагают рассчитывать по формуле

В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности Минсельхоз представил ключевой показатель для оценки эффективности госконтроля в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

Изменения предлагается внести в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Такой проект постановления размещен на сайте regulation.gov.ru, сообщает Fishnews.



Положение о госконтроле, которым должны руководствоваться Росрыболовство и его теруправления, обновили в этом году - в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, Теперь предлагается включить в положение ключевой показатель. Его планируется рассчитывать по формуле:

ОДУ — это общий допустимый улов на отчетный год, РВ — возможный вылов на отчетный год, У1 — ущерб, причиненный в результате нарушений при осуществлении рыболовства, У2 — в результате хозяйственной и другой деятельности, В — объем вылова за отчетный год. Речь идет о внутренних водоемах, ведь за сохранение морских биоресурсов отвечают пограничники.

Если КП будет равен единице, то работа будет признаваться удовлетворительной, если больше — положительной, если меньше — отрицательной.

В случае принятия приказ вступит в силу с 1 марта 2022 г.

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