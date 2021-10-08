От нового соглашения ЕАЭС ждут пользы для транзита

Минэкономразвития рассчитывает на скорейшее согласование государствами — членами ЕАЭС проекта соглашения о применении навигационных пломб для отслеживания перевозок грузов. Это поможет обеспечить бесшовную систему транзита, отметили в ведомстве.

В Евразийском экономическом союзе готовятся ввести систему отслеживания грузоперевозок с помощью навигационных пломб — специальных устройств, которые будут передавать данные о нахождении груза в единую систему.

В Министерстве экономического развития РФ заявили, что рассчитывают на скорейшее согласование странами — членами ЕАЭС проекта соглашения о применении навигационных пломб, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Мы уверенно движемся к формированию бесшовной системы транзита товаров на пространстве Большой Евразии. И оцифровка — это один из драйверов данного процесса. Пломбы будут содержать всю необходимую для таможенных органов информацию о грузе, его владельце и компании-перевозчике», — заявил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач.

Он отметил, что применение электронных навигационных пломб позволит минимизировать различные формы госконтроля при перемещении грузов, а также обеспечить законный оборот товаров в союзе.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews