Минсельхоз намерен адаптировать рыбную отрасль к потеплению

Проект плана адаптации АПК и рыболовства к климатическим изменениям разработали в Минсельхозе, сообщил глава ведомства Дмитрий Патрушев. Утвердить документ предполагается до конца года.

О проекте плана Дмитрий Патрушев рассказал на втором Международном агропромышленном форуме, сообщили Fishnews в пресс-службе Минсельхоза.

По словам министра, документ предусматривает внедрение экологически безопасных и эффективных методов адаптации производства к изменяющимся климатическим условиям. Работа будет построена с учетом специфики широкой географии России, отметили в ведомстве.

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