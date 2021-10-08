Минсельхоз намерен адаптировать рыбную отрасль к потеплению
Проект плана адаптации АПК и рыболовства к климатическим изменениям разработали в Минсельхозе, сообщил глава ведомства Дмитрий Патрушев. Утвердить документ предполагается до конца года.
О проекте плана Дмитрий Патрушев рассказал на втором Международном агропромышленном форуме, сообщили Fishnews в пресс-службе Минсельхоза.
По словам министра, документ предусматривает внедрение экологически безопасных и эффективных методов адаптации производства к изменяющимся климатическим условиям. Работа будет построена с учетом специфики широкой географии России, отметили в ведомстве.
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