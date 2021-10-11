На добычу палтусов ввели ограничения

Минсельхоз выпустил приказ об ограничениях промысла палтусов на 2021 г. В северной части Охотского моря добыча этих объектов закрыта до конца года.

Министерство сельского хозяйства РФ ввело дополнительные ограничения на промышленный лов палтусов в этом году. Меры регулирования предусмотрены приказом ведомства от 22 сентября 2021 г. № 643. Документ вступит в силу с 19 октября, сообщает корреспондент Fishnews.

До конца года запрещается промышленное и прибрежное рыболовство стрелозубого, белокорого и черного:

— в Восточно-Сахалинской подзоне с применением донных сетей и тралов;

— в Западно-Камчатской, Камчатско-Курильской и Северо-Охотоморской подзонах с использованием всех орудий добычи.

Палтусы - важный объект российского рыболовства. При этом состояние ресурсов вызывает серьезное беспокойство, отраслевая наука ранее сообщила, что будет подготовлена стратегия долгосрочной эксплуатации запасов палтусов Дальневосточного бассейна.

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