На Камчатке суд рассмотрит дело об «икорной взятке»

Прокуратура Камчатского края направит в суд дело по обвинению сотрудника Северо-Восточного теруправления Росрыболовства в получении взятки в виде красной икры. Предполагаемый взяткодатель — представитель родовой общины.

По версии обвинения, в июле 2021 г. фигурант получил взятку в обмен на освобождение юрлица от ответственности за нарушение режима хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе (статья 8.42 КоАП РФ), сообщили Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры.

Следствие считает, что для конспирации обвиняемый попросил знакомого забрать икру на заводе в Усть-Большерецком районе. Знакомый не знал о происхождении икры. При получении он был задержан, продукция изъята.

В настоящее время следствие закончено, материалы будут направлены в Усть-Большерецкий районный суд для рассмотрения по существу.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews