Закон о ликвидации экологического следа запустят с 2022 года

Правительство подготовило законопроект о механизмах ответственности предприятий за ликвидацию накопленного экологического вреда. Изменения должны заработать с 1 сентября 2022 г.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала инициативу об ответственности бизнеса за устранение экологического вреда. Документ был разработан Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

Как сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, поправки нацелены на ликвидацию последствий негативного воздействия на окружающую среду от эксплуатации наиболее опасных производственных объектов.

«Казалось бы, накопил отходы — будь добр, ликвидируй. Но зачастую такое имущество либо продается, либо собственник объявляет себя банкротом. Тогда груз экологических проблем фактически ложится на плечи государства, всех налогоплательщиков. А прибыль с деятельности предприятия получает собственник, создавший экологические проблемы. Это ключевой природоохранный закон. Мы ликвидируем эту лазейку и на практике реализуем принцип «намусорил — убери за собой», — цитирует вице-премьера пресс-служба правительства.

Регулирование коснется промышленных площадок и цехов крупных химических и нефтеперерабатывающих заводов, предприятий, на которых используются токсичные вещества, а также объектов размещения наиболее опасных отходов.

Владельцы промышленных объектов за пять лет до конца срока эксплуатации должны разработать план мероприятий по устранению негативных последствий деятельности предприятия. Предприниматели либо выводят объект из эксплуатации, либо реконструируют объект и продлевают срок его эксплуатации.

Мероприятия должны быть одобрены государственной экологической экспертизой, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства РФ.

За неисполнение обязательств по ликвидации причиненного вреда окружающей среде в отношении владельцев промобъектов предусмотрена соразмерная ответственность: компенсационный платеж в размере стоимости ликвидационных мероприятий.

В случае неуплаты будет приостанавливаться объявление о выплате и выплата дивидендов — мера будет действовать до момента уплаты компенсационного платежа либо предоставления плана мероприятий с положительным заключением госэкоэкспертизы и соответствующим финансовым обеспечением.

Планируется ввести механизмы, призванные исключить перепродажу проблемных объектов фирмам-однодневкам и обеспечить ликвидацию урона природе в случае продажи объектов новым собственникам.

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