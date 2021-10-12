Россия и Норвегия согласуют условия рыболовства

Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству (СРНК) приступила к работе. Представители двух стран определяют условия промысла совместных запасов водных биоресурсов на 2022 г.

51-я сессия Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству открылась 11 октября. Встреча проходит по видеоконференцсвязи. Российскую делегацию возглавляет руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, норвежскую — заместитель постоянного заместителя министра рыболовства Мортен Берг.

На сессии стороны обменяются статистическими данными о вылове за период с 2019 по 2021 г., обсудят меры по регулированию запасов биоресурсов, утвердят общий допустимый улов трески, пикши и других видов водных биоресурсов на 2022 г., рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Участники встречи рассмотрят технические меры регулирования промысла и меры по его контролю в Баренцевом и Норвежском морях, порядок выдачи разрешений на промысел, а также программы совместных научных исследований.

Обсуждение продлится до 14 октября включительно, по итогам будет подписан протокол.

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