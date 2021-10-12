Озера Якутии предлагают под аквафермы

В Республике Саха (Якутия) объявлен аукцион на 43 озерных рыбоводных участка. Заявки принимаются до 16 ноября.

Организатор торгов — Восточно-Сибирское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки расположены на озерах в Намском, Усть-Янском, Кобяйском, Вилюйском, Хангаласском, Усть-Алданском и Нюрбинском районах, а также Якутске.

Площадь предлагаемых акваторий — от 2 га до 271,4 га, стартовые цены лотов — от 1,6 тыс. рублей до 217,1 тыс. рублей. На всех участках как объекты товарного рыбоводства предусмотрены муксун, пелядь, чир, ряпушка, карась и щука.

Аукцион предполагается провести 14 декабря в Якутске. Все участки предоставляются на 25 лет на условиях обособленного или совместного водопользования. Часть объектов ранее выставлялась на торги.

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