Постановления приведут в соответствие с изменениями закона о рыболовстве

В июле в федеральный закон о рыболовстве внесли поправки, заменив термин «рыбная и иная продукция из водных биоресурсов». Теперь необходимо скорректировать правовые акты правительства.

В июле вышел федеральный закон по вопросам выпуска продукции на судах, работающих в режиме прибрежного рыболовства. Также по тексту закона о рыболовстве и других законов термин «рыбная и иная продукция из водных биоресурсов» заменен на «рыбная продукция».

Как сообщает корреспондент Fishnews, формулировки поменяют и в правительственных постановлениях. Проект изменений опубликован на портале regulation.gov.ru. Поправки планируется внести в 20 актов правительства.

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