Скумбрия — с прибавкой, иваси — с отставанием

Объемы добычи сардины-иваси в этом году уступают прошлогодним: выловлено на 58 тыс. тонн меньше. В то же время по скумбрии показатель вырос более чем вдвое.

По данным отраслевой системы мониторинга, общий вылов пелагических объектов — сардины-иваси, скумбрии и сайры — на 12 октября превысил 171 тыс. тонн. Ход промысла обсудили на заседании штаба пелагической путины. Совещание состоялось в Росрыболовстве 12 октября с подключением дальневосточных территориальных управлений.

Основную долю вылова составляет иваси – 131 тыс. тонн. Тем не менее ее уловы на 58 тыс. тонн ниже уровня прошлого года. На промысле скумбрии, напротив, положительная динамика: добыто на 21 тыс. тонн больше – 40 тыс. тонн. На промысле тихоокеанского кальмара освоено 4,76 тыс. тонн, сайры – почти 450 тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Вылов сардины и скумбрии ведется в пределах исключительной экономзоны России в Южно-Курильском проливе, у островов Шикотан и Итуруп, тихоокеанский кальмар добывают у северной оконечности Шикотана.

По прогнозу Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО), на предстоящей неделе ожидается хорошая промысловая обстановка. Ближайшее время прогнозируется максимальный вылов скумбрии. Наиболее перспективные районы поиска скопления скумбрии находятся южнее Курил. Также в настоящее время увеличивается объем вылова иваси. Кроме того, рыбаки отмечают хорошее качество и плотность сардины южнее Итурупа.

По данным ведомства, на промысле сардины и скумбрии работает 24 крупно- и среднетоннажных судна под российским флагом, еще 14 — на добыче тихоокеанского кальмара. Лов сайры ведут 3 судна.

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