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Владимир Путин рассказал о планах по созданию новых ООПТ. Фото пресс-службы президента

Президент рассказал о планах по созданию новых ООПТ

К 2024 г. в России предполагается создать еще не менее 23 новых особо охраняемых природных территорий, сообщил глава государства Владимир Путин. По данным WWF России, площадь ООПТ к октябрю 2020 г. составила более 13% территории страны.

О развитии сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) президент Владимир Путин рассказал в обращении к участникам 15-й сессии Конференции сторон Конвенции ООН о биоразнообразии. Текст размещен на сайте Кремля, сообщает корреспондент Fishnews.

«В нашей стране реализуется комплексная стратегия устойчивого развития, в рамках которой уделяется повышенное внимание экологической повестке, защите и восстановлению редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений, а также дальнейшему укреплению системы особо охраняемых природных территорий. Только на федеральном уровне это 109 заповедников, 64 национальных парка и 62 заказника», — привел данные глава государства.

Всего же под экологической законодательной защитой сейчас находится свыше 25% сухопутной части России, отметил Владимир Путин. «А это, поверьте, по-настоящему огромные пространства. При этом к 2024 году собираемся создать еще не менее 23 новых охраняемых природных территорий», — заявил президент.

WWF приветствует

«За минувшее десятилетие площадь ООПТ достигла 13,5% страны, а вместе с природными территориями, которые считаются охраняемыми по категориям Международного союза охраны природы (МСОП), эта цифра составляет 25%, о которых сказал президент», — прокомментировали в WWF России.

В природоохранной организации отметили, что отдельных успехов Россия добилась в создании сети морских ООПТ. «За последнее десятилетие были созданы крупный морской заказник «Новосибирские острова» (6,6 млн га) и заповедник «Медвежьи острова», хотя целевых показателей предыдущей встречи сторон конвенции России достичь не удалось – под охраной на данный момент в нашей стране всего 3% морской акватории, а требовалось 10%. Но работа идет. Уже подготовлена проектная документация для создания федерального заказника «Лаптевоморский» (5,4 млн га), а также крупнейшей в России и одной из крупнейших в мире охраняемой территории «Северная земля» (23 млн га)», — рассказали в фонде.

Экологи сообщили, что при участии WWF России подготовлены обоснования для создания 13 новых ООПТ, документация по части из них уже передана в Минприроды и региональным властям.

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