Китай просит губернатора Приморья дать дорогу живому крабу

Власти и бизнес Хуньчуня (Китай) обратились к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко с просьбой решить проблему поставок живого краба через пункт пропуска «Краскино». Компании несут огромные убытки, говорится в одном из писем.

Напомним, что 12 октября обращение губернатору Приморья также направила российская Ассоциация добытчиков краба: объединение попросило провести внеочередное, экстренное, заседание межведомственного координационного совета пункта пропуска «Краскино».

Очереди на границе и, как результат, гибель ценного груза бьют по российским компаниям, при этом в середине ноября и конце года можно спрогнозировать новые пробки, отметили в АДК. Ассоциация предложила шаги, которые позволили бы нормализовать ситуацию. Письма также направлены пограничным и таможенным властям, а также во Владивостокский филиал Росгранстроя.

Китайская сторона также выразила заинтересованность в бесперебойных поставках, сообщает корреспондент Fishnews. По этому поводу к руководству Приморского края обратились власти Хуньчуня, а также Ассоциация развития морской экономики Хуньчуня и другие структуры.

По данным китайской стороны, в очереди на переход скопилось более 100 грузовиков с живым крабом. Гибель краба из-за длительного оформления приносит огромные убытки компаниям, говорится письме властей Хуньчуня.

Зарубежные партнеры попросили обеспечить поставки и также пообещали уделить оформлению морепродуктов первоочередное внимание.

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