Краб расплачивается за очередь

Поставщики живого краба вновь столкнулись с проблемами на пограничном переходе «Хуньчунь - Краскино». Профильная российская ассоциация обратилась к властям Приморского края с предложениями по нормализации ситуации в пункте пропуска.

Новая крабовая путина, стартовавшая с 1 сентября, опять сопровождается логистическими проблемами. По данным на 11 октября, в районе пункта пропуска «Краскино» скопилось более 150 грузовиков с живым морепродуктом, для пересечения госграницы приходится ждать 8-10 суток - в результате значительная часть ценного товара гибнет. Такие данные привели в Ассоциации добытчиков краба.

Нагрузка на пункт пропуска возросла в связи с тем, что в период с 25 сентября по 10 октября выгрузилось около 20 судов - это приблизительно 1 тыс. тонн живого краба. Кроме того, с 1 по 3 октября из-за праздников не работала китайская сторона, рассказал президент АДК Александр Дупляков на конференции Fishnews Online с руководителями рыбохозяйственных ассоциаций.

Китайские импортеры сообщают о гибели до 25-30% краба, убытки исчисляются миллионами долларов - все это, без сомнения, ударит по российским компаниям, обратил внимание президент ассоциации.

Экспортеры живых морепродуктов ежегодно сталкиваются с проблемами перевозки через автомобильный переход «Краскино - Хуньчунь». Между тем это важнейшее звено в поставках: в связи с пандемией коронавируса в портах Китая и Южной Кореи введены дополнительные ограничения и для транспортировки приходятся выбирать сухопутный путь. По данным АДК, за 2020 г. на экспорт было отправлено 8050 тонн камчатского краба, из них через «Краскино» - 4200 тонн. За период с сентября по конец декабря прошлого года этот пункт пропуска стал воротами для экспорта 5500 тонн живого краба разных видов. В аналогичный период нынешнего года ожидается еще больший объем, отметили в ассоциации.

О проблеме «Краскино» уже заявила и китайская сторона - представители правительства городского уезда Хуньчунь провинции Цзилинь обратились по этому поводу к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, предложив ускорить оформление.

По работе пунктов пропуска в Приморье власти давали множество поручений, но до сих пор вопрос очередей периодически обостряется. Проблемы на краскинском переходе вновь можно спрогнозировать в середине ноября и конец нынешнего года - начале следующего, отметил Александр Дупляков. Он обратился к губернатору края с предложением провести внеочередное, экстренное, заседание межведомственного координационного совета пункта пропуска «Краскино».

В ассоциации предложили установить режим работы перехода с 8:00 до 21:00 с технологическим оформлением одного грузовика не более 15 минут. Это позволит пропускать не меньше 40 машин в одном направлении и облегчить ситуацию.

Аналогичные обращения объединение направило руководству Дальневосточного таможенного управления, Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, Владивостокского филиала Росгранстроя.

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