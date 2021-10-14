Ученые соберут данные по каспийским килькам

Судно «Исследователь Каспия» отправилось в экспедицию для оценки промысловых концентраций килек. Специалисты планируют в том числе испытать экспериментальное орудие лова — сетной подхват.

Научно-исследовательское судно КаспНИРХ вышло в рейс для выполнения работ по перспективному объекту промысла — кильке.

Основная цель работ — научное и экспериментально-промысловое обоснование организации морской добычи каспийских килек сетными подхватами. Рейс запланирован длительностью 35 суток.

Поисковая световая (конусная) съемка будет выполняться на Среднем Каспии. Исследования будут проводиться в два этапа, рассказали Fishnews в пресс-службе Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ). Первый — это гидроакустическая съемка для разведки промысловых скоплений килек совместно с гидрологическими работами. На втором этапе будет выполняться оценка максимальных концентраций килек и лов экспериментальным орудием — сетным подхватом, будет отрабатываться техника лова.

Материалы съемки позволят оценить объем возможного вылова килек в перспективных районах промысла. Специалисты смогут проанализировать эффективность лова конусными, сетными подхватами и на этой основе дать рекомендации по организации промысла обыкновенной кильки.

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