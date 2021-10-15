GEA Grasso: высокие требования к промышленному холоду

Переработка и хранение, судя по всему, станут ключевыми вопросами во вторую волну программы инвестквот. Как обеспечить контроль над температурным режимом, а также безопасность, эффективность и экономичность всей холодильной цепочки, знают специалисты концерна GEA.

Результат колоссальных усилий и затрат, связанных с добычей и переработкой рыбы, в конечном счете зависит от того, удастся ли сохранить улов и готовую продукцию. Но сегодня недостаточно лишь обеспечить производство низкими температурами.

Прежде всего, промышленный холод должен быть экологичным. На международном уровне принимаются ограничительные меры, которые обязывают промышленность уходить от использования разрушающих озоновый слой веществ, в том числе фреонов. Не осталась в стороне и Россия.

Не менее остро для самих предприятий стоит вопрос снижения затрат на эксплуатацию оборудования. Повышается важность такого аспекта, как простота и удобство работы с такой техникой.

Отвечая на эти и многие другие вызовы современного рынка, концерн GEA не перестает совершенствовать технологии для промышленного охлаждения и заморозки. Это позволяет делать оборудование еще более эффективным, экономичным, «умным» и безопасным.

GEA вносит значительный вклад в повышение экологичности производств. В современных линейках оборудования для холодоснабжения компания стремится использовать озонобезопасные хладагенты и помогает своим клиентам переходить на зеленые технологии. В России в этом аспекте концерн сотрудничает с Мурманским государственным техническим университетом, который ведет исследования в рамках проекта по выводу из обращения фторсодержащих парниковых газов и озоноразрушающих веществ на рыбоперерабатывающих предприятиях региона.

Решения для рыбопереработки

Для береговых рыбоперерабатывающих производств специалисты концерна выполняют проектирование и комплексную поставку оборудования для охлаждения и заморозки. Гарантию качественного холодоснабжения на предприятии обеспечивает надежное «сердце» каждого такого проекта — компрессоры GEA.

Российские инженеры GEA реализовали несколько значимых для рыбной отрасли проектов. Каждый из них включал проектирование, поставку, монтаж, шеф-монтаж и пусконаладочные работы.

Среди крупных проектов — цех по заморозке рыбы и низкотемпературный склад хранения готовой продукции для компании «РКЗ-55»; реконструкция аммиачной системы холодоснабжения рыбоперерабатывающего цеха ООО «Рыбхолкам»; система холодоснабжения рыбоперерабатывающего цеха для предприятии «Мурманские рыбопродукты».

Есть в копилке успешных проектов GEA в России и объекты, выполненные для участников первого этапа программы инвестиционных квот. Так, для компании «Камчаттралфлот» была создана система холодоснабжения мощностью по заморозке 250 тонн в сутки. Современные зеленые технологии от GEA были применены в инвестобъекте, сданном в 2020 г. в Приморье, — это аммиачная система холодоснабжения для рыбоперерабатывающего комплекса «Русский минтай» (дочерней компании РРПК).

Решения для хранения продукции

Концерн GEA оказывает полный комплекс услуг для складского сегмента: проектирование, расчет, производство и обслуживание холодильного оборудования для складов различного объема и специализации.

Технологии компании позволяют создавать склады различных типов, в том числе низкотемпературные и среднетемпературные с непосредственным охлаждением хладагентом; с охлаждением через промежуточный хладоноситель; экологичные низкотемпературные склады с каскадной системой охлаждения NH 3 /CO 2 .

Помимо комплексных решений инженеры компании способны подобрать любое холодильное оборудование для хранения продукции в соответствии с требованиями заказчика.

Среди масштабных проектов GEA в складском сегменте — оснащение промышленными холодильными установками более 10 объектов для Росрезерва в разных городах страны. Суммарная холодопроизводительность установок составила свыше 10 000 кВт.

Проектный и технологический потенциал концерна GEA позволяет выполнять заказы и на создание специализированных складов для хранения такого требовательного продукта, как рыба.

Подробнее о продуктах и сервисах, которые концерн способен предложить российским рыбопромышленным компаниям, специалисты GEA рассказали на страницах журнала «Fishnews — Новости рыболовства».

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