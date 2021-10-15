Новости
Поршневой компрессор GEA Grasso. Фото компании «ГЕА Рефрижерейшн РУС»

GEA Grasso: высокие требования к промышленному холоду

Переработка и хранение, судя по всему, станут ключевыми вопросами во вторую волну программы инвестквот. Как обеспечить контроль над температурным режимом, а также безопасность, эффективность и экономичность всей холодильной цепочки, знают специалисты концерна GEA.

Результат колоссальных усилий и затрат, связанных с добычей и переработкой рыбы, в конечном счете зависит от того, удастся ли сохранить улов и готовую продукцию. Но сегодня недостаточно лишь обеспечить производство низкими температурами.

Прежде всего, промышленный холод должен быть экологичным. На международном уровне принимаются ограничительные меры, которые обязывают промышленность уходить от использования разрушающих озоновый слой веществ, в том числе фреонов. Не осталась в стороне и Россия.

Не менее остро для самих предприятий стоит вопрос снижения затрат на эксплуатацию оборудования. Повышается важность такого аспекта, как простота и удобство работы с такой техникой.

Отвечая на эти и многие другие вызовы современного рынка, концерн GEA не перестает совершенствовать технологии для промышленного охлаждения и заморозки. Это позволяет делать оборудование еще более эффективным, экономичным, «умным» и безопасным.

GEA вносит значительный вклад в повышение экологичности производств. В современных линейках оборудования для холодоснабжения компания стремится использовать озонобезопасные хладагенты и помогает своим клиентам переходить на зеленые технологии. В России в этом аспекте концерн сотрудничает с Мурманским государственным техническим университетом, который ведет исследования в рамках проекта по выводу из обращения фторсодержащих парниковых газов и озоноразрушающих веществ на рыбоперерабатывающих предприятиях региона.

Решения для рыбопереработки

Для береговых рыбоперерабатывающих производств специалисты концерна выполняют проектирование и комплексную поставку оборудования для охлаждения и заморозки. Гарантию качественного холодоснабжения на предприятии обеспечивает надежное «сердце» каждого такого проекта — компрессоры GEA.

Российские инженеры GEA реализовали несколько значимых для рыбной отрасли проектов. Каждый из них включал проектирование, поставку, монтаж, шеф-монтаж и пусконаладочные работы.

Среди крупных проектов — цех по заморозке рыбы и низкотемпературный склад хранения готовой продукции для компании «РКЗ-55»; реконструкция аммиачной системы холодоснабжения рыбоперерабатывающего цеха ООО «Рыбхолкам»; система холодоснабжения рыбоперерабатывающего цеха для предприятии «Мурманские рыбопродукты».

Есть в копилке успешных проектов GEA в России и объекты, выполненные для участников первого этапа программы инвестиционных квот. Так, для компании «Камчаттралфлот» была создана система холодоснабжения мощностью по заморозке 250 тонн в сутки. Современные зеленые технологии от GEA были применены в инвестобъекте, сданном в 2020 г. в Приморье, — это аммиачная система холодоснабжения для рыбоперерабатывающего комплекса «Русский минтай» (дочерней компании РРПК).

Решения для хранения продукции

Концерн GEA оказывает полный комплекс услуг для складского сегмента: проектирование, расчет, производство и обслуживание холодильного оборудования для складов различного объема и специализации.

Технологии компании позволяют создавать склады различных типов, в том числе низкотемпературные и среднетемпературные с непосредственным охлаждением хладагентом; с охлаждением через промежуточный хладоноситель; экологичные низкотемпературные склады с каскадной системой охлаждения NH3/CO2.

Помимо комплексных решений инженеры компании способны подобрать любое холодильное оборудование для хранения продукции в соответствии с требованиями заказчика.

Среди масштабных проектов GEA в складском сегменте — оснащение промышленными холодильными установками более 10 объектов для Росрезерва в разных городах страны. Суммарная холодопроизводительность установок составила свыше 10 000 кВт.

Проектный и технологический потенциал концерна GEA позволяет выполнять заказы и на создание специализированных складов для хранения такого требовательного продукта, как рыба.

Подробнее о продуктах и сервисах, которые концерн способен предложить российским рыбопромышленным компаниям, специалисты GEA рассказали на страницах журнала «Fishnews — Новости рыболовства».

На правах рекламы.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • Поршневой компрессор GEA Grasso. Фото компании «ГЕА Рефрижерейшн РУС»
  • Винтовые компрессорные агрегаты GEA Grasso. Фото компании «ГЕА Рефрижерейшн РУС»
  • Зеленые технологии от GEA: аммиачная система холодоснабжения для рыбоперерабатывающего комплекса «Русский минтай» (РРПК)
  • Зеленые технологии от GEA: аммиачная система холодоснабжения для рыбоперерабатывающего комплекса «Русский минтай» (РРПК)
  • Холодильная машина (чиллер) GEA Grasso. Фото компании «ГЕА Рефрижерейшн РУС»
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: мурманск
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

    Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

    Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК)

    Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

    «Вторую волну» инвестиционных квот поднимают те, кому нужен дополнительный передел ресурсов здесь и сейчас

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Сейчас главное — определиться с концепцией дальнейшего развития

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор Русской рыбопромышленной компании Виктор ЛИТВИНЕНКО

    Генеральный директор Русской рыбопромышленной компании

    Виктор ЛИТВИНЕНКО

    Мы решаем задачу государственного масштаба

    Генеральный директор ППК «Максимиха» Андрей ФИЛАТОВ

    Генеральный директор ППК «Максимиха»

    Андрей ФИЛАТОВ

    Кластер — это снижение издержек и синергия участников рынка

    Генеральный директор компании «Антей» Александр НИКОЛАЕВ

    Генеральный директор компании «Антей»

    Александр НИКОЛАЕВ

    Развиваемся в разных направлениях

    Представитель группы «Норебо» Сергей СЕННИКОВ

    Представитель группы «Норебо»

    Сергей СЕННИКОВ

    Подумать над географией

    Все интервью

    Личное мнение

    Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

    Член совета директоров РК «Восток-1»

    Александр ПЕРЕДНЯ

    «Инвестиционные квоты — это путь в никуда»: продолжение дискуссии

    Заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав ЗИЛАНОВ

    Заслуженный работник рыбного хозяйства России

    Вячеслав ЗИЛАНОВ

    Инвестиционные квоты — это путь в никуда

    Все материалы

    Крупным планом

    Поршневой компрессор GEA Grasso. Фото компании «ГЕА Рефрижерейшн РУС»

    GEA Grasso: высокие требования к промышленному холоду

    Добытчики минтая помогают отраслевым НИИ собирать важную информацию о запасах главного промыслового ресурса

    Российский минтай под наблюдением

    Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ ознакомился с проектом ППК «Максимиха» на выставке Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге. Фото пресс-службы компании

    Облегчая путь к потребителю

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ, первый заместитель председателя правления Виктор ЗАРАЙСКИЙ и гендиректор компании «СПТ» Сергей ВИТЯЗЕВ. Фото пресс-службы ESG

    Рупор марикультуры Дальнего Востока

    События

    Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоялись после двухлетнего перерыва. Фото пресс-службы ESG

    Форум и выставка в Санкт-Петербурге: яркое возвращение

    Сотрудники «Востока-1» совместно со специализированными организациями фактически создали новые типы судов для глубоководного промысла рыбы и краба

    РК «Восток-1»: Промысел нового измерения

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.