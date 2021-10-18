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Потрошеная кета. Фото пресс-службы ФГБУ «Земля леопарда»

На «Земле леопарда» нашли базу браконьеров

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморье госинспекторы обнаружили замаскированный бивуак добытчиков нерестовой кеты. Полиция изъяла лосось, кустарно заготовленную икру, орудия лова.

В удалении от реки Барабашевка патруль инспекторов ФГБУ «Земля леопарда» заметил край камуфляжного тента, под которым оказался пункт базирования браконьеров. На месте были обнаружены личные вещи нарушителей, незаконно добытая рыба и уже выпотрошенная икра. Самих преступников в бивуаке не было.

Судя по следам на земле и траве, лагерь браконьеров был развернут не более двух дней назад, в нем работали два-три человека. Как сообщили Fishnews в пресс-службе нацпарка, незаконный промысел велся при помощи сетей.

Снятие браконьерских сетей

«Большое количество нерестовой рыбы в реках в этом году привлекает множество браконьеров, — рассказал заместитель директора по охране ФГБУ «Земля леопарда» Евгений Стома. — Ослепленные размерами уловов, нарушители, похоже, теряют бдительность и идут на огромный риск, как произошло в данном случае. В связи с этим мы хотим предупредить каждого: добыча нерестовой рыбы на территории национального парка грозит уголовной ответственностью. Пожалуйста, помните, что добыча даже одной рыбины может оставить темный след на всей биографии».

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Установлено, что из добытых лососей браконьеры в антисанитарных условиях изготовили несколько десятков килограмм икры. Рыба уничтожена, личные вещи злоумышленников, орудия вылова и икра изъяты и направлены на исследование. По результатам проверки будет принято решение.

Вещи нарушителей

В период массового хода рыбы почти все силы отдела охраны «Земли леопарда» направлены на защиту нерестовых рек. ООПТ круглосуточно патрулируют четыре оперативные группы и сотрудники кордонной службы. Также в совместных рейдах участвуют правоохранители. По данным нацпарка, с начала нереста возбуждено 8 уголовных дел, составлено 42 административных протокола о нарушении режима особо охраняемой природной территории.

Фотографии предоставлены пресс-службой ФГБУ «Земля леопарда».

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