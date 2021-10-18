Совет ВАРПЭ призвал разобраться с проблемами инвестквот

Перед тем как переходить ко второму этапу инвестиционных квот, нужно проанализировать проблемные вопросы первой волны, заявил Совет ВАРПЭ. Члены совета единогласно выступили против донаделения ресурсами участников первого этапа.

«Совет ВАРПЭ на состоявшемся 14 октября заседании рассмотрел позицию ассоциации касательно предлагаемого Росрыболовством второго этапа инвестиционных квот. Мы считаем, и это единогласная позиция совета, что использование национального природного богатства — это слишком серьезный вопрос, — сообщил об итогах президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. — Здесь недопустима и неприемлема спешка. Члены совета единогласно высказались за то, чтобы внимательно проанализировать проблемные вопросы первого этапа инвестиционных квот. Именно так — проблемные вопросы, потому что подводить результат первого этапа до тех пор, пока не выйдут на промысел все предусмотренные контрактами рыбопромысловые суда, считаем преждевременным».

Руководитель ВАРПЭ также рассказал, что члены совета единогласно высказались против предложения о так называемом «донаделении» ресурсами участников первого этапа. «Совет ВАРПЭ принял решение провести в ноябре этого года заседание, на котором утвердить конкретные предложения по вопросу второго этапа инвестиционных квот», — цитирует пресс-служба ВАРПЭ президента объединения.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Минсельхоз и Росрыболовство готовят предложения по второму этапу инвестиционных квот с выделением на эти цели 20% из объемов разрешенного вылова. При обсуждении перспектив механизма на площадке Совета Федерации Герман Зверев отметил, что при организации первой волны инвесторам было гарантировано обеспечение квотами только до 50% загрузки объекта инвестиций — донаделение до 100% означает, что государство подарит таким компаниям 900 млрд рублей — ровно столько, по словам президента ВАРПЭ, стоят эти квоты «в 15-летнем горизонте».

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