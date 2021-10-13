Регионы просят сенаторов не спешить с инвестквотами 2.0

Менять условия инвестиционных квот под отдельные компании, как и спешить с запуском второго этапа — вряд ли будет правильным и позитивным для инвестиционного климата решением, считают участники круглого стола, организованного на площадке Совета Федерации.

Повод для беспокойства

Первый этап инвестквот показал неоднозначные результаты. С одной стороны, на верфях строится под сотню рыболовных судов, запущено 20 рыбоперерабатывающих заводов и на подходе еще один, инвестиции измеряются десятками миллиардов рублей. С другой, по данным Росрыболовства, планы по строительству объектов инвестиций реализованы только на 21%, а без береговой переработки этот показатель был бы еще ниже. «Флотская» часть программы, мягко говоря, подкачала.

Неудивительно, что на круглом столе, организованном комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, о дальнейшем применении и тем более расширении механизма инвестквот по направлению судостроения большинство участников предпочитало говорить осторожно. Как сообщает корреспондент Fishnews, дальневосточные регионы подтвердили готовность продолжать программу, но с упором на рыбоперерабатывающие комплексы.

Сахалинская область предложила дополнить береговые объекты инвестиций холодильными мощностями и другой инфраструктурой. Камчатский край попросил в дальнейшем при формировании наборов инвестквот учитывать распределение ресурсов по районам промысла и увязывать их с расположением предприятий для переработки. Приморский край и вовсе высказался за то, чтобы дождаться завершения всех инвестпроектов первого этапа, подвести итоги и только потом решать, нужны ли еще инвестквоты или стоит поискать другие варианты.

Председатель профильного комитета СФ Алексей Майоров рассказал об обращении губернатора Камчатского края Владимира Солодова в связи с угрозой сокращения ресурсного обеспечения предприятий региона. Камчатские власти оценивают грядущие потери на уровне 500 тыс. тонн – треть региональных уловов, если второй этап инвестквот будет организован на тех же условиях, что и первый.

Кроме того, остается риск снижения запасов промысловых объектов, по которым выделяются инвестквоты. Например, в этом году вылов синего и камчатского крабов в подзоне Приморье был запрещен до конца 2022 г. Эти квоты государство реализовало на аукционе в 2017 г. — еще без обременения в виде постройки новых судов. Но, как отметил руководитель агентства по рыболовству Приморского края Валерий Корко, если в такой ситуации окажутся крабы Охотского моря, финансовые потери понесут компании, которые потратили огромные деньги на аукционах 2019 г. и оплатили строительство краболовов.

Росрыболовство опасений дальневосточников не разделяет. «Ресурс не меняется. Он, может быть, действительно будет перераспределяться. На Камчатке есть ресурс, который по результатам первого этапа будет расти, а есть ресурс, который будет уменьшаться. Но, безусловно, он будет оставаться в рамках бассейна», — заявил замруководителя федерального агентства Хасан Лихов.

По мнению регулятора, механизм инвестквот оказался достаточно эффективным, поэтому второй этап, хотя бы для береговых заводов, может стартовать уже в 2022 г. По оценке Росрыболовства, реализация первого этапа позволит выйти на уровень переработки около 3,3 млн тонн сырья, это примерно 65% вылова. Но задача стоит довести этот объем до 80%.

«Мы поддерживаем и видим необходимость продолжить именно на Дальнем Востоке реализацию механизма инвестиционных квот. Здесь необходимо сконцентрироваться в первую очередь на строительстве крупных заводов, крупнотоннажных и среднетоннажных судов, которые обеспечат экспедиционный промысел», — изложил планы ведомства Хасан Лихов.

Готовятся ко второму этапу и в Минпромторге. По словам замдиректора департамента судостроительной промышленности и морской техники Алексея Исачкина, инвестквоты 2.0 в отношении судов реально применить с 2023 г., хотя на калининградском заводе «Янтарь» уже сейчас есть свободные стапельные места. «Адмиралтейские верфи» получат возможность разместить крупно- и среднетоннажные суда в 2024 году. Выборгский судостроительный завод — в 2025 году, «Пелла» и Верфь братьев Нобель — это 2022-2023 годы, Северная верфь — тоже 2023 год», — представил раскладку сотрудник министерства.

Подарок ценой в 900 миллиардов

Минсельхоз полным ходом ведет работу над предложениями по внесению изменений в закон о рыболовстве, чтобы выделить еще 20% из общего объема морских квот – для второго этапа. При этом советник министра Евгений Кац подчеркнул, что самого законопроекта пока не существует, обсуждаются его отдельные положения.

В частности, рассматривается возможность равного распределения ресурсов для развития берега и для флота — по 10% от общего объема. Еще одно вероятное изменение связано с поручением вице-премьера Виктории Абрамченко — учесть интересы инвесторов первого этапа во время второй волны инвестквот.

Правда, пока эти интересы очень похожи на желание получить антиконкурентное преимущество перед остальными рыбаками. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев обратил внимание, что государство изначально гарантировало инвесторам загрузку до половины производственных мощностей за счет инвестквот в течение 15 лет, и эти договоренности соблюдаются. Обеспечения сырьем на 100% участникам первого этапа никто не обещал, именно поэтому далеко не все предприятия рискнули начать инвестпроекты.

«Прошло пять лет. Один из инвесторов сообщил, что предоставляемый ему объем господдержки для него недостаточен. Очевидно, экономисты этого предприятия недостаточно грамотно просчитали инвестпроекты. И теперь инвестор хочет, чтобы инвестиционная квота обеспечивала загрузку не половины его производственных мощностей, а полностью 100%. Иными словами инвестор хочет, чтобы государство подарило ему 900 млрд рублей — ровно столько стоят эти квоты в 15-летнем горизонте», — охарактеризовал ситуацию глава крупнейшего отраслевого объединения.

ВАРПЭ выступила против того, чтобы круглый стол рекомендовал кому-либо обеспечить предоставление инвестквот в объеме, позволяющем полностью загрузить мощности объектов инвестиций, и поддержала отрицательную позицию Минсельхоза и Росрыболовства в этом вопросе. С таким подходом согласились и сенаторы, и аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов.

«Должен быть универсализированный подход ко всем объектам. Грубо говоря, если насколько-то будет повышаться объем на суда, то настолько же должен повышаться и на береговые заводы, — отреагировал член СФ от Карелии Игорь Зубарев. — Ни в коем случае нельзя к одним инвестобъектам применять одни подходы, а к другим – другие».

Если из имеющегося у инвестора пакета квот — и инвестиционных, и исторических — изъять часть для второго этапа программы, ресурсное обеспечение проектов, которые запущены на первом этапе, сократится на 8-9%, возразил президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев и напомнил про поручение правительства.

Он также сослался на стратегию развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 г., которая предусматривает рост доли продукции глубокой переработки в 2023 г. – до 38%, в 2025 г. – до 54%. «Если не донаделить вводимые объекты до полной мощности, стратегия не будет выполнена. Неужели предлагается пересмотреть стратегию? Изменить её ключевые показатели?» — обратился к оппонентам руководитель АСРФ.

С той же целью ассоциация предложила установить обязательства для инвесторов по годовому выпуску продукции глубокой переработки и при этом учесть критерии ее экономической эффективности.

Но понимания у других участников круглого стола идея не встретила. Какую продукцию изготавливать рыбакам, должен определять рынок, указал первый зампредседателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.



«Сегодня тенденция мирового рынка больше идет вообще на свежую рыбу, и говорить нам о какой-то глубокой переработке, тоже вопрос такой, — выразил сомнения сенатор. — Вот так записывать в нормативный документ, в закон или постановление правительства глубокую переработку я бы поостерегся».



Член СФ от Приморского края Людмила Талабаева высказалась в поддержку ВАРПЭ, напомнив о регулярных претензиях к законодателям из-за смены правил игры. «Это для бизнеса очень плохо, — констатировала она. — Если мы с вами когда-то определили правила игры, и бизнес на это пошел, инвесторы на это пошли, мы должны стараться сохранить правила игры, на основании которых мы их в это втянули».

Ее коллега от Камчатского края Борис Невзоров раскритиковал инвестиционные квоты в целом, назвав их механизмом, «придуманным для передела ресурсной базы». Он заявил о нежелательности второго этапа, особенно в части строительства крупнотоннажных судов.

«Мы не учитываем главное. Раньше крупнотоннажный флот строился для работы в экспедициях. Ни одно судно не пускали в Охотское море или Берингово. Ни одно! Был приказ, запрещающий заходить туда, — припомнил сенатор. — А теперь таких монстров строят. И через пять лет рыбы не будет!»

На Севере нет места для инвестквот

Для Северного бассейна второй этап инвестквот превращается в большой знак вопроса. Даже Минсельхоз признал отсутствие необходимости наращивать флот в этом регионе.

Замгубернатора Мурманской области Ольга Кузнецова подчеркнула, что суммарная потребность рыбодобывающих судов на Севере в сырье для производства рыбного филе и фарша превышает ежегодный размер национальной квоты России на вылов трески и пикши. А ведь есть еще четыре десятка береговых предприятий, которые претендуют на тот же объем рыбы. Аналогичная ситуация с аукционными краболовами — их промысловые возможности перекрывают ежегодный ОДУ крабов в Северном бассейне.

«У нас сейчас сложилась ситуация, которая обеспечивает сбалансированное развитие рыбной отрасли в регионе, — подытожила замглавы региона. — Для Мурманской области второй этап инвестквот дестабилизирует ситуацию».

Принципиально важно не перенапрячь рыбные ресурсы, предупредил сенатор от Мурманской области Константин Долгов. «Сырья, на самом деле, может не хватить, — отметил он. — На Северный бассейн пока нецелесообразно распространять второй этап программы инвестквот».

Его коллега из Ненецкого автономного округа Денис Гусев указал, что изменения в политике распределения инвестквот в пользу крупных участников могут привести к серьезным негативным социально-экономическим последствиям для арктических сельских муниципалитетов, где рыболовецкие колхозы являются системообразующими предприятиями. «Предлагаю сформировать единую консолидированную позицию по данному вопросу с учетом мнения комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации», — выдвинул идею сенатор.

Сергей Мамедов проинформировал, что Счетная палата в течение ближайшего месяца будет формировать план проверок на следующий год и ждет пожеланий из Совета Федерации. «Может быть, если закончился первый этап, подумать и в план проверок в следующем году включить, — предложил аудитор. — Уже есть, что посмотреть. Где надо, мы контрольно-счетные органы региональные привлечем, где надо, какие-то другие органы можем привлечь».

Инициативу Счетной палаты поддержал председатель Рыбного союза Александр Панин. «Реализовано 6 судов и 20 заводов. Почему бы Счетной палате не провести комплексную независимую оценку по данным проектам с точки зрения целей и задач государства и с точки зрения показателей эффективности для инвесторов? Полагаю, что этот анализ позволил бы нам сделать максимально эффективные корректировки при обсуждении второго этапа инвестквот», — отметил он.

Анна Лим, Fishnews

Октябрь 2021 г.