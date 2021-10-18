Карское море поделили между двумя бассейнами

Минсельхоз внес поправки в правила рыболовства для Северного и Западно-Сибирского рыбохозяйственных бассейнов. Изменения связаны с географией Карского моря и вступят в силу в следующем году.

Поправки утверждены приказами Минсельхоза от 8 сентября 2021 г. № 616 и от 8 сентября 2021 г. № 617. Изменения вступят в силу с 1 марта 2022 г. и будут действовать до 1 сентября 2027 г., сообщает корреспондент Fishnews.

В Северный бассейн войдет «Карское море в границах исключительной экономической зоны Российской Федерации, Карское море в границах территориального моря Российской Федерации и внутренних морских вод Российской Федерации, прилегающих к территории Архангельской области и к территории Ненецкого автономного округа к западу от линии, соединяющей точки с координатами 69° 15.5’ с.ш. — 65° 05.1’ в.д., 69° 40.3’ с.ш. — 66° 02.2’ в.д., 69° 48.3’ с.ш. — 65° 36.1’ в.д., с бассейнами рек, впадающих в Карское море, расположенных на территориях Архангельской области и Ненецкого автономного округа».

В Западно-Сибирском бассейне Обь-Иртышский рыбохозяйственный район будет включать Карское море «в границах территориального моря Российской Федерации и внутренних морских вод Российской Федерации, прилегающих к территории Ямало-Ненецкого автономного округа к востоку от линии, соединяющей точки с координатами 65° 05.1’ в.д., 69° 40.3’ с.ш. — 66° 02.2’ в.д., 69° 48.3’ с.ш. — 65° 36.1’ в.д. (за исключением заливов Енисейского, Пясинского, Толля и Таймырского) с Обской, Тазовской, Гыданской, Байдарацкой и Юрацкой губами (к юго-востоку от линии, соединяющей точки с координатами 69° 15.5’ с.ш. — 65° 05.1’ в.д, 69° 40.3’ с.ш. — 66° 02.2’ в.д, 70° 03.0’ с.ш. — 67° 03.0’ в.д.) с впадающими в них реками».

Соответствующие изменения коснулись мест нереста лососевых, сиговых и осетровых видов, и миграционных путей к таким местам. В перечень по-прежнему будут входить Обская, Тазовская, Гыданская, Байдарацкая и Юрацкая губы, но «к юго-востоку от линии, соединяющей точки с координатами 69° 15.5’ с.ш. — 65° 05.1’ в.д, 69° 40.3’ с.ш. — 66° 02.2’ в.д, 70° 03.0’ с.ш. — 67° 03.0’ в.д.».

Енисейский рыбохозяйственный район будет включать Карское море «в границах территориального моря Российской Федерации и внутренних морских вод Российской Федерации, прилегающих к территории Красноярского края, с впадающими реками». Также в Енисейский район по-прежнему будет входить ряд заливов Карского моря — Енисейский, Пясинский, Толля и Таймырский — с впадающими реками.

Пока Карское море целиком в составе Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. При этом в бассейновых правилах рыболовства Карская губа, находящаяся в юрисдикции Ненецкого автономного округа и омывающая его территорию, не упоминается в перечне водных объектов. В результате жители прибрежных поселков НАО — Усть-Кары и Амдермы — не имеют возможности легально ловить рыбу. Полярный филиал ВНИРО одобрил включение Карской губы в состав Северного бассейна для устранения правового пробела.

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