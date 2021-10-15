Росрыболовство и власти Ямала договорились о взаимодействии

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и руководитель Росрыболовства Илья Шестаков подписали соглашение о сотрудничестве. Среди направлений для взаимодействия — охрана запасов и аквакультура.

Подготовка соглашения и обсуждение вопросов сотрудничества начались в ходе апрельского совещания в Салехарде, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО.

Документ предусматривает расширение взаимодействия в воспроизводстве биоресурсов, в том числе ресурсные исследования и подготовку разработок научными организациями, подведомственными Росрыболовству.

Отдельное внимание уделено борьбе с незаконным выловом рыбы. Кроме того, стороны договорились о реализации совместных проектов по цифровизации рыбохозяйственного комплекса региона.

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