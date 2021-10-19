Колючего краба распределили по пользователям

Росрыболовство распределило между индивидуальными предпринимателями и организациями квоту вылова колючего краба в Северо-Охотоморской подзоне — раньше добывать этот объект можно было без долей, однако теперь регулирование изменилось.

Перечень заявителей, между которыми распределяется квота для промысла колючего краба в Северо-Охотоморской подзоне, утвержден приказом Росрыболовства от 15 октября 2021 г. № 639.

Как сообщает корреспондент Fishnews, всего доли должны получить девять индивидуальных предпринимателей и организаций. Самые большие лимиты отходят компаниям «Атлант» (30,351%) и «Омега» (30,350%). Обе зарегистрированы в Хабаровском крае.

Доля в 14,515% достается Рыболовецкой артели «Иня» (Хабаровский край), в 10,166% — ООО «Восток-Персонал Плюс» (Хабаровский край).

Также право на промысел колючего краба получают ИП Глава КФХ Розенко Денис Евгеньевич (Магаданская область), компания «Феникс-К» (Магаданская область), «Ухта-Пром» (Хабаровский край), СПК РК «Восход» (Хабаровский край), ИП Кононихин Никита Юрьевич (Хабаровский край).

Напомним, что колючий краб Северо-Охотоморской подзоны с 2021 г. включен в список объектов, для которых устанавливается общий допустимый улов (ОДУ). А значит, для промысла этого вида водных биоресурсов пользователю потребуется доля квоты.

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