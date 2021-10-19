Ученые представили свой взгляд по ситуации на Амуре

В нынешнем году при регулировании промысла осенней кеты в бассейне Амура нужно было использовать меры 2020 г., считают в ХабаровскНИРО. Обследовать нерестилища специалисты планируют в ноябре, но уже сейчас понятно, что на верхних притоках будут низкие плотности производителей и нерестовых бугров.

Специалисты Хабаровского филиала ВНИРО опубликовали материал по итогам осенней лососевой путины на Амуре, сообщает корреспондент Fishnews. Ход промысла осенней кеты в нынешнем году подтверждает общий тренд на снижение добычи амурской осенней кеты начиная с 2016 г., подчеркнули в ХабаровскНИРО.

Такие изменения ученые связывают с влиянием глобального потепления, а также с особенностями осуществления и регулирования рыболовства. С учетом этого, отметили в филиале, отраслевая наука на протяжении последних лет снижает прогнозы по вылову.

В текущем году рекомендованный вылов осенней кеты составлял около 13 тыс. тонн. Выловлено 5,7 тыс. тонн, освоение — порядка 44%. Заездками при этом добыто около 2 тыс. тонн, или 35%. По результатам госмониторинга, по данным ХабаровскНИРО, на Амуре в районе поселка Тахта (Ульчский район) улов за сплав в среднем составил около 90 рыб, а выше по течению, в районе поселка Тыр (также Ульчский район) — 42 особи.

Из этих данных следует, что низкие уловы осенней кеты в пределах верхних районов (Комсомольского, Амурского, Нанайского и Хабаровского) обусловлены не использованием ставных неводов в нижней части реки, а тем, что основным районом воспроизводства является река Амгунь и выше ее устья поднимается лишь незначительное количество производителей, заявили в ХабаровскНИРО.

Осеннюю путину, обратили внимание ученые, осложняли неблагоприятные гидрологические условия: в нынешнем году на Амуре был мощный паводок, его напор сдерживал движение производителей осенней кеты вверх по течению. В результате скорость продвижения рыбы была в 2–2,5 раза ниже среднемноголетних значений.

Напомнили в филиале и о жаркой погоде. В августе и начале сентября воды в Амуре и Амурском лимане прогрелись до +23... + 24°С. «Похожая ситуация наблюдалась и в других районах промысла, к примеру на Сахалине. Это экстремальные температуры для всех видов лососей. В результате наблюдатели ХабаровскНИРО чаще обычного регистрировали случаи заболеваний рыб, а также их донерестовую гибель», — говорится в материалах обзора.

Специалисты обратили внимание, что изначально давали неблагоприятные прогнозы. Отмечено также, что меры регулирования, принятые в предыдущие годы, обеспечили позитивную динамику по количеству производителей осенней кеты на нерестилищах и объемам закладки икры на рыбоводных заводах.

Ученые считают, что в 2021 г. нужно было полностью сохранить меры регулирования промысла осенней кеты, принятые в 2020 г. Дополнительно было предложено ограничить район промысла осенней кеты, например, до устья Амгуни или до села Сусанино.

Однако в итоге было принято решение, которое не до конца учло позицию науки, заявили в филиале. Использование плавных сетей на промысле лососей запретили не полностью, а только на приустьевом участке Амура, район промысла осенней кеты не ограничили, промысел осенней кеты открыли раньше срока, рекомендованного учеными.

Эти решения не способствовали пропуску производителей осенней кеты в верхние притоки Амура (реки Гур, Анюй, Тунгуска, Уссурка) и были одной из причин низких уловов осенней кеты в верхних Комсомольском, Амурском, Нанайском и Хабаровском районах, которые еще и по срокам сильно задержались в силу гидрологических особенностей 2021 г., заявили в ХабаровскНИРО.

Сотрудники Хабаровского филиала готовятся к работам по обследованию нерестилищ. Традиционно такой мониторинг проводится с конца октября. Однако с учетом низкой скорости миграции кеты в нынешнем году, сроки обследования нерестилищ будут сдвинуты на ноябрь. «Говорить о катастрофической ситуации с заполнением нерестилищ до завершения обследований преждевременно. Однако уже сегодня понятно, что на нерестилищах верхних притоков Амура (реки Гур, Анюй, Тунгуска, Уссури), по аналогии с 2017 годом, будут низкие плотности производителей и нерестовых бугров. Особое внимание будет уделено бассейну реки Амгунь, т.к. именно этот приток реки Амур будет иметь основанное значение в воспроизводстве запасов амурских лососей в ближайшие годы», — подчеркнули в ХабаровскНИРО.

График и таблица предоставлены Хабаровским филиалом ВНИРО.

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