Сборы с рыбаков просят оставить в регионах

Камчатский край поддерживает проект изменений в Налоговый кодекс по ставкам сбора за водные биоресурсы, внесенный в Госдуму. Но важно сохранить пропорцию распределения этих доходов между федеральным и краевым бюджетом, считают в регионе.

Рыбная отрасль вносит наибольший вклад в доходы консолидированного бюджета Камчатки — более 26% по итогам 2020 г., рассказал на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 19 октября министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский. Отмена льгот по ставкам сбора за пользование водными биоресурсами (ВБР), по его словам, приведет к повышению самообеспеченности регионального бюджета, но только если схема распределения этих средств останется прежней.

Как сообщает корреспондент Fishnews, по действующему законодательству 20% сбора за пользование ВБР перечисляется в федеральный бюджет, а 80% остается в регионе. Андрей Здетоветский предупредил, что в настоящее время Минфин прорабатывает вопрос об изменении пропорции распределения этих поступлений между федеральным и региональным бюджетами и это вызывает вопросы.

«По предварительным оценкам, исходя из анализа ожидаемого бюджетного эффекта от реализации законопроекта дополнительные поступления в бюджет Камчатского края составят сумму более 5 млрд рублей», — привел примерные расчеты результатов налоговой реформы для дотационного региона глава минрыбхоза.

Он добавил, что инициатива о налоговом регулировании поддерживается правительством Камчатского края. «Однако считаем важным сохранить действующее распределение налоговых доходов по сборам между уровнями бюджетной системы РФ при рассмотрении данного законопроекта», — уточнил представитель региона.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews