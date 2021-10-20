Вылов скумбрии приближается к пику

На Дальнем Востоке резко увеличились уловы скумбрии, нарастающая добыча этой рыбы достигла 49 тыс. тонн. Показатель в 2,2 раза превысил уровень прошлого года, отметили в Росрыболовстве.

Общий вылов сардины-иваси, скумбрии и сайры по состоянию на 19 октября составил 191 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Промысловую обстановку обсудили на заседании штаба пелагической путины.

Отмечено, что основную долю уловов составляет сардина — 142 тыс. тонн, что на 69 тыс. тонн ниже уровня прошлого года. Скумбрии добыто 49 тыс. тонн, показатель на отчетную дату 2021 г. превышен в 2,2 раза. На промысле сайры освоено 464 тонны. Нарастающий вылов тихоокеанского кальмара — 4781 тонна.

Добычу скумбрии и сардины ведут 24 российских судна, на промысле сайры работают три.

По данным федерального агентства, промысел сардины и скумбрии ведется в пределах исключительной экономической зоны России в Южно-Курильском проливе, у островов Шикотан и Итуруп. Лов тихоокеанского кальмара у Южных Курил завершен.

«По промысловым итогам прошедшая неделя стала ударной для промысла скумбрии, уловы резко возросли. Ожидается, что в ближайшее время рыбаки достигнут пика по вылову. Судам следует смещаться в южном направлении, ближе к границе экономической зоны с Японией», — говорится в пресс-релизе.

Увеличился вылов на промысле иваси, что связано с хорошим качеством сардины и с возросшим интересом к ее добыче, обратили внимание в Росрыболовстве. По оценкам науки, в зависимости от погодных условий результативная рыбалка продлится еще 5-6 недель.

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