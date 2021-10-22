Список лососевых съемок пополнился работами в Японском море

Научно-исследовательское судно «Владимир Сафонов» отправилось проводить исследования лососей в Японском море. Ранее такие работы не выполнялись, но теперь география изучения важного для рыбаков ресурса расширилась.

Судно «Владимир Сафонов» вышло из порта Владивосток для комплексных исследований тихоокеанских лососей в Японском море 20 октября. Ученые планируют оценить численность молоди, скатившейся с рек подзоны Приморье и юго-западного Сахалина.

Изучение откочевывающей на зимней нагул молоди традиционно проводится в Охотском и Беринговом морях. В Японском море эти работы ранее не выполнялись, но сейчас это стало актуальным в связи с наблюдаемым ростом подходов кеты и горбуши в Приморье. В текущем году походы горбуши были также значительны, что позволило заблаговременно рекомендовать открытие промышленного лова в Приморском крае в нечетный год, рассказали Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО).

Работы проводятся в рамках программы «Лосось-2021», включающей серию экспедиций в дальневосточных морях и открытых водах Тихого океана. Завершит морские исследования по программе рейс НИС «Профессор Кагановский». Судно впервые будет заниматься изучением лососей, мигрирующих в зимний период из Охотского моря через Курильские проливы в Тихий океан.

Второй задачей экспедиции на НИС «Владимир Сафонов» будет изучение численности, распределения и структуры запасов тихоокеанской сельди в Японском море, в первую очередь сахалино-хоккайдской популяции. Наблюдения последних лет показывают, что ее численность увеличилась и целесообразно определить места скоплений сельди и перспективы промысла. Планируется, что специалисты обследуют традиционные районы добычи на юго-западе Сахалина, с заходом в залив Анива.

Кроме того, в ходе исследований планируется учесть скопления сардины-иваси цусимской популяции, японской скумбрии и других южных мигрантов.

Помимо траловых и акустических съемок будут проведены гидрологические исследования, замеры и отборы проб, а также выполнены попутные наблюдения за морскими млекопитающими. Судно вернется во Владивосток в конце ноября.

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