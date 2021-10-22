Китай ушел на второе место по экспорту дальневосточной рыбы

К октябрю в таможенных органах ДВТУ задекларировано на экспорт 914,7 тыс. тонн рыбы и морепродуктов на 2,53 млрд долларов. Стоимостные объемы поставок выросли на 3,5%, показатель в натуральном выражении сократился на 24,3%.

За тот же период 2020 г. на внешние рынки ушло 1,21 млн тонн продукции из водных биоресурсов на сумму 2,45 млрд долларов, сообщили Fishnews в Дальневосточном таможенном управлении.

В объеме экспорта продукции из водных биоресурсов за девять месяцев 2021 г. на долю мороженой рыбы пришлось 84,8%. Поставки этой категории товаров сократился на 28,3%. В то же время выросла отправка категории «филе рыбное и прочее мясо рыб» — на 31,8% до 7,6%. Экспорт ракообразных снизился на 1,8% — до 5%. Поставки товаров категории «готовая и консервированная продукция» увеличились в полтора раза.

Список основных стран-контрагентов выглядит так: Южная Корея — 65,2% (596,6 тыс. тонн), Китай — 22,8% (208,2 тыс. тонн), Япония — 4,3% (39,1 тыс. тонн).

«Китай в силу ковидных ограничений снизил закупку нашей рыбопродукции, условия определенные: в контейнере, на поддонах, должна быть, естественно, обеспечена защита от COVID’a», — напомнил руководитель ДВТУ Юрий Ладыгин.

В прошлом году на первом месте была КНР — 68%, на втором — Республика Корея с 28%. На долю Японии приходилось 1,8%.

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