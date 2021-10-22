Кирилл Колончин: Fishnews стал корпоративным СМИ для всей отрасли

Из публикаций Fishnews читатели узнают все, чем живет рыбная отрасль. При этом редакция работает в русле современных тенденций, отметил директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин.

«От современных СМИ сегодня требуется оперативность, яркость, мультимедийность. Это и лонгриды, и короткие посты в соцсетях, и сообщения в мессенджерах. Отрадно, что Fishnews находится в этом общем тренде», — считают во ВНИРО.

«Из ваших публикаций читатели узнают все, чем сегодня живет отрасль — от добычи до переработки, от научных исследований до новых законодательных инициатив и экономических прогнозов. В центре вашего внимания — люди, их повседневный напряженный труд, переживания, успехи», — заявил, поздравляя редакцию с 15-летием, руководитель рыбохозяйственного института Кирилл Колончин.

Он отметил, что благодаря грамотно организованной работе, профессионализму творческого коллектива, медиахолдинг стал корпоративным СМИ для всей рыбохозяйственной отрасли, центром обмена мыслями, знаниями, идеями.

«Ваши интересные и точные материалы отражают актуальные проблемы и предлагают пути их решения. Коллектив ВНИРО желает вам дальнейших успехов и процветания!» — сказал глава института.

В этом году Fishnews, освещающий события в рыбной отрасли страны, отмечает 15 лет со дня основания. В составе медиахолдинга — интернет-портал с ежедневно обновляемой лентой новостей, газета «Fishnews Дайджест» и журнал «Fishnews — Новости рыболовства».

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