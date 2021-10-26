ГИМС будет заниматься лодками через «Госуслуги»

С 1 марта 2022 г. граждане смогут дистанционно подать заявление на предоставление ряда услуг от Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

ГИМС будет предоставлять в электронном виде результаты оказания услуг по аттестации на право управления маломерными судами, государственной регистрации и освидетельствованию маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, рассказали Fishnews в пресс-службе МЧС России.

В министерстве напомнили, что эти услуги необходимы и обязательны на всей территории нашей страны.

Приказы МЧС России, утверждающие новые административные регламенты предоставления соответствующих услуг, на днях зарегистрированы Минюстом, сообщили в пресс-службе. Предполагается внедрять информационные технологии в процессы предоставления госуслуг через ФГИС «Единый портал государственных услуг и муниципальных услуг (функций)». Ожидается, что это позволит сократить время предоставления услуги и количество взаимодействий с должностными лицами ГИМС.

«К примеру, на освидетельствование маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, гражданам и юрлицам потребуется не более 8 часов рабочего времени с момента приема и регистрации заявления и необходимых документов», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, на освидетельствование или регистрацию маломерного судна можно будет заявиться в любое подразделение ГИМС — вне зависимости от места жительства гражданина или пребывания/нахождения судна.

Напомним, с 1 марта 2022 г. вступят в силу новые правила государственной регистрации маломерных судов, используемых в некоммерческих целях.

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