Президенту рассказали о таможне будущего

В рамках стратегии развития таможенной службы до 2030 г. предусматривается создание интеллектуального пункта пропуска. Такая система позволит ускорить движение товаров, сообщил глава ФТС Владимир Булавин.

Один из проектов, который предстоит реализовать в рамках стратегии развития таможенных органов на период до 2030 г., — это создание интеллектуального пункта пропуска, отметил руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«То есть мы разрабатываем принципиальную схему работы интеллектуального пункта пропуска и создаем цифровую платформу, которой будут пользоваться все контролирующие органы в пунктах пропуска», — рассказал глава ФТС.

По его словам, такие изменения должны обеспечить безостановочное движение товаров для безрисковых поставок товарных партий, сообщает корреспондент Fishnews.

Также ведомство занимается созданием проекта по цифровому анализу снимков инспекционно-досмотровых комплексов. Кроме того, в планах с Минтрансом — поставить потоковые инспекционно-досмотровые комплексы, которые бы обеспечили сканирование всех въезжающих автомобилей без высадки водителей.

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