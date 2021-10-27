Иваси стало удобнее ловить

Общий вылов пелагической путины на Дальнем Востоке на 26 октября составил 214 тыс. тонн. На прошедшей неделе улучшилась промысловая обстановка на добыче иваси, сардина стала подходить более плотными скоплениями.

Ход развития промысла сардины-иваси, скумбрии и сайры обсудили на заседании штаба пелагической путины в Росрыболовстве. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, основная доля вылова приходится на иваси — 161 тыс. тонн. Скумбрии освоено почти 53 тыс. тонн — уровень прошлого года рыбаки превысили вдвое. Сайры поймали 474 тонны (+53%).

Сейчас сардину и скумбрию ловят 27 отечественных судов — в пределах исключительной экономической зоны РФ в Южно-Курильском проливе, восточнее острова Итуруп и на восточных участках Южно-Курильского района. На сайре работают три судна, добыча тихоокеанского кальмара завершена.

За прошедшую неделю рыбаки освоили 19 тыс. тонн иваси. Рост вылова обеспечили подходы плотных скоплений рыбы с севера, отметили в федеральном агентстве. Уловы скумбрии были скромнее — около 3,7 тыс. тонн, это связано с ее перераспределением в более восточные и южные районы.

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