Ветправила по борьбе с болезнями рыб обновили

Минсельхоз установил новые ветеринарные правила по борьбе с болезнями рыб — ботриоцефалезом карповых, а также миксобактериозом лососевых и осетровых.

Соответствующие приказы министерства опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews. Документы регламентируют осуществление профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установление и отмену карантина и других ограничений для борьбы с распространением и ликвидацией очагов заболеваний.

Ботриоцефалез — инвазионная болезнь, ее возбудителем является ленточный гельминт. Миксобактериозы — болезни, характеризующиеся поражениями жабр и кожи рыб.

Напомним, прежние варианты правил по борьбе с этими заболеваниями попали под отмену в рамках «регуляторной гильотины», как принятые до 2020 г. Правительство предусмотрело специальную отсрочку для перевыпуска ветправил.

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