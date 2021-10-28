Рыбаков приглашают заявиться на хамсу в водах Абхазии

В предстоящую хамсовую путину российские пользователи смогут освоить часть общего допустимого улова, установленного для морских вод Республики Абхазия. Крайний срок подачи заявок — 15 января.

Напомним, о выделении России лимита из абхазского ОДУ хамсы договорилась двусторонняя комиссия по рыбному хозяйству. Юридические лица и индивидуальные предприниматели из РФ могут добыть в общей сложности 2 тыс. тонн. Если этот объем будет освоен до 15 февраля, предусмотрена возможность добавления еще 3 тыс. тонн.

Предельный срок подачи заявлений в Министерство сельского хозяйства Республики Абхазия для выдачи разрешений на вылов хамсы в морских водах республики — 15 января 2022 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства.

Согласно решению комиссии, на хамсовой путине в водах Абхазии смогут работать четыре российских судна с активными орудиями лова (кошельковыми неводами, разноглубинными пелагическими тралами).

В теруправлении отметили: абхазская сторона подтвердила, что ставка сбора для пользователей из РФ будет такой же, как у их коллег, зарегистрированных в республике.

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