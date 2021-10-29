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Научное судно Росрыболовства приступило к исследованиям в Атлантическом океане в районе Марокко. Фото пресс-службы АтлантНИРО

Международная экспедиция оценит рыбные запасы Марокко

В Атлантике стартовала совместная российско-марокканская экспедиция для изучения запасов мелких пелагических рыб. Ученые планируют оценить пополнение по сардине, скумбрии, ставриде и другим видам, осваиваемым российским флотом.

Научное судно Росрыболовства «АтлантНИРО» 27 ноября приступило к исследованиям в Атлантическом океане в районе Марокко. На борту работает совместная российско-марокканская научная группа, куда входят специалисты Атлантического филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и Национального института рыбохозяйственных исследований Марокко.

Главная цель экспедиции — определить индексы численности пополнения основных популяций мелких пелагических видов рыб, которые эксплуатируются в атлантической рыболовной зоне Марокко, сообщили Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО. Научно-исследовательскими работами будет охвачена значительная акватория от 32°20' с.ш. (на траверзе города Сафи) до границы зон Марокко и Мавритании.

В ходе рейса планируется выполнить 143 контрольных траления, около 70 гидрологических и около 45 планктонных станций. Участники экспедиции соберут данные для изучения биологических характеристик и размерно-возрастного состава рыб. Также будут исследовать условия формирования повышенной биопродуктивности вод над шельфом и в океанической части района. Специалисты возьмут пробы фито-, зоо-, ихтиопланктона и научные образцы гидробионтов для профильных подразделений института.

Индексы численности пополнения будут рассчитаны по основным промысловым видам, которые осваивают российские рыбаки. В их числе европейская сардина, восточная скумбрия, европейская и западноафриканская ставриды. Биологические данные также будут собираться по всем видам рыб прилова.

Во время рейса научное судно будет взаимодействовать с российским промысловым флотом, информируя рыбаков о промысловых скоплениях.

Результаты съемки будут подведены в декабре 2021 г. на встрече российских и марокканских экспертов. Тогда же стороны обсудят дальнейшие действия по обеспечению рационального и эффективного использования пелагических ресурсов в атлантической рыболовной зоне королевства.

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