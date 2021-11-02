Финская килька «плыла» через Россию с нарушением таможенных норм

Сотрудники Псковской таможни задержали мороженую кильку финского производства, ехавшую из Белоруссии в Казахстан. Продукция не была помещена под процедуру транзита, а на машине не оказалось навигационной пломбы.

В Невельском районе представители Псковской таможни остановили машину с рыбой. Мороженая килька была произведена в Финляндии и следовала из Белоруссии в Казахстан через Россию, рассказали Fishnews в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Товар не был помещен под процедуру таможенного транзита, на грузовое транспортное средство не была наложена навигационная пломба системы ГЛОНАСС. Кильку весом брутто более 20,5 тонны изъяли и уничтожили.

Напомним, что товары, в отношении которых введено эмбарго, должны перевозиться через российскую территорию с использованием электронных навигационных пломб. Такое требование к транзиту было установлено в 2019 г.

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