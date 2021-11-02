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Антур на острове Медный, заповедник «Командорский». Фото — Анастасия Панфилова, пресс-служба учреждения

Антуры показали ученым свою привязанность к Командорам

В заповеднике «Командорский» продолжают изучение антура — занесенного в Красную книгу России редкого подвида обыкновенного тюленя. С помощью спутниковых меток специалисты выяснили, что эти животные не отплывают далеко от родных мест.

Возможность продолжать исследования «тюленя-цветка» с использованием самых современных технологий заповедник получил благодаря победе в конкурсе грантов WWF России.

Антур — самый многочисленный и постоянный обитатель прибрежных вод Командорских островов из числа настоящих тюленей. Вдоль побережья он формирует большое количество постоянных залежек. Свыше 40 залежек специалисты насчитывают на острове Беринга, а на острове Медном — более 20.

Отлов антура. Фото — Юлия Даркова

Как удалось выяснить ученым с помощью спутниковых меток, антуры — тюлени-«домоседы». Эти животные не уплывают от места, где были отловлены, далее 20 км, сообщили Fishnews в пресс-службе заповедника.

По самым первым предположениям, такая привязанность к месту связана с очень благоприятными для тюленей условиями в акватории Командорских островов. Здесь для них нет факторов беспокойства, равномерно распределены кормовые ресурсы и места отдыха, отмечают в ООПТ.

В конце исследований антур с установленной спутниковой меткой отправляется на волю. Фото — Юлия Даркова

Благодаря финансовой помощи WWF России заповедник закупил шесть спутниковых меток для установки на антуров. «Командорский» уже получает важные сведения о жизни «тюленя-цветка»: информацию о маршрутах, специфике и особенностях перемещений, а также поведения, как на суше, так и в воде.

Также ученые заповедника измеряют длину и вес тела животного, берут пробы на генетику, образцы шерсти и вибрисс для анализа загрязнения тяжелыми металлами. В этом году специалисты впервые приступили к исследованию питания антуров методом промывания кишечника.

Промывание кишечника для исследования питания антуров. Фото — Юлия Даркова

«Командорский» проводит исследования антура с 2019 г., работы в 2021 г. начались с апреля.

Фотографии предоставлены пресс-службой заповедника «Командорский».

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