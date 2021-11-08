Достройка Музея Мирового океана потребовала новых средств

Из федерального бюджета выделят 775,5 млн рублей на завершение строительства новых корпусов Музея Мирового океана в Калининградской области.

Предусмотреть выделение средств должен Минфин при участии Минстроя, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства РФ. Это поручение вошло в список задач, которые премьер-министр Михаил Мишустин поставил по итогам рабочей поездки в Калининградскую область. Визит состоялся 21 октября.

Напомним, в августе правительство уже распорядилось выделить бюджетные инвестиции на строительство корпуса Музея Мирового океана — более 1,8 млрд рублей.

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