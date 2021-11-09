Килька Среднего Каспия подтвердила стабильность скоплений

Показатели промысла кильки в западной части Среднего Каспия за октябрь этого и прошлого года свидетельствуют о стабильности предзимовальных скоплений, сообщают ученые.

Волжско-Каспийский филиал ВНИРО проанализировал условия осеннего гидрологического режима в местах промысла килек с 22 октября по 6 ноября. Отмечено, что гидрологическая обстановка способствовала дальнейшему формированию промысловых скоплений в западной части Среднего Каспия.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе КаспНИРХ, за период наблюдений рыболовный флот по метеоусловиям не выставлялся на промысел только двое суток. В динамике уловов отмечалось резкое увеличение средней добычи на судосутки, которая варьировала в широких пределах: от 6,4 до 41,1 тонны. Особенно увеличение улова на усилие отмечалось в конце октября — ноябре.

Количество судов на промысле изменялось от одного до десяти (в среднем — шесть), при рекомендуемой величине до 20 единиц. Это отрицательно сказалось на величине общего вылова, поскольку интенсивность промысла была на достаточно низком уровне, подчеркнули в филиале.

Улов кильки за октябрь составил 1782 тонны, уровень 2020 г. — 1828 тонн. «Следует отметить, что данные показатели практически идентичны при среднем улове, несколько превышающем 17 тонн на судосутки, свидетельствуя о стабильности предзимовальных концентраций кильки в западной части Среднего Каспия», — резюмировали в КаспНИРХ.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews