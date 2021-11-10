Вьетнамские рыбопромышленники отбивают потери от пандемии

Рыбная отрасль Вьетнама быстро восстанавливается от разрушительных последствий летней волны коронавируса. Экспорт в октябре составил 918 млн долларов, что почти эквивалентно показателям октября 2020 г.

Напомним, что к августу, по данным СМИ, из-за жестких карантинных мер во Вьетнаме остановились 70% рыбоперерабатывающих предприятий. Однако сейчас ситуация резко изменилась. Так, в октябре рыбный экспорт увеличился на 47% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщили Fishnews в пресс-службе Вьетнамской ассоциации производителей и экспортеров морепродуктов (VASEP). Рост наблюдается по большинству позиций, в том числе по тунцу, крабам, головоногим моллюскам.

В целом за 10 месяцев текущего года экспорт вьетнамских рыбы и морепродуктов за рубеж достиг 7,1 млрд долларов, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основным внешним рынком сбыта остаются США (их доля — 1,7 млрд долларов). За ними следуют Япония (1,1 млрд долларов), Китай (872 млн долларов), Евросоюз (864 млн долларов).

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