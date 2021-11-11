Переработчикам пригодился бы ориентир по господдержке

Предприятиям рыбопереботки не хватает информации о государственных программах. Для того чтобы сделать систему более понятной, можно было бы прибегнуть к созданию единого центра мер господдержки или цифрового сервиса, предложили в Рыбном союзе.

Перспективы отечественной рыбопереработки обсуждались на встрече председателя Рыбного союза Александра Панина с руководителями рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока, проходившей на площадке Fishnews Online.

Именно в развитии глубокой переработки, ориентированной на конечного потребителя, лежит будущее отрасли, считают в Рыбном союзе. Однако имеющиеся меры господдержки, как отмечают представители бизнеса, малоэффективны. К тому же разобраться в имеющихся программах непросто.

В связи с этим, отметил Александр Панин, могли бы помочь дополнительные инструменты. «Поэтому мы говорили о том, что было бы здорово создать какой-то единый центр мер господдержки под крышей какого-либо федерального органа исполнительной власти либо сделать какой-то электронно-цифровой сервис, который позволял бы по обращению туда любого переработчика понять весь спектр существующих мер господдержки по региональным и федеральным программам и т.д.», - заявил руководитель союза.

Также, добавил он, важно сделать процесс предоставления господдержки менее забюрократизированным.

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