«Норебо» отдал голос в пользу инвестквот под флот

Группа «Норебо» представила свои предложения по реформированию рыбной отрасли. В холдинге заявили, что нужно распределять инвестквоты под строительство судов, ввести требование по использованию на промысле только флота российской постройки и стимулировать рыбопереработку налоговыми рычагами и через предоставление права на вылов.

В преддверии второго этапа инвестиционных квот крупнейшие добытчики предлагают свое видение дальнейшего регулирования в отрасли. Такие инициативы представил и холдинг «Норебо», объединяющий компании на Северном и Дальневосточном бассейнах. Схожие предложения ранее выдвинула Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота, в состав которой входят компании РРПК .

Первая волна инвестквот показала, что выделение объемов под береговые заводы было ошибочным, заявили в «Норебо». В холдинге считают, что обновление флота само по себе подтолкнет развитие смежных отраслей «при создании регулятором правильных условий развития отрасли» — будет обеспечиваться создание и береговых заводов, и верфей, и рыбных терминалов и работа по другим направлениям.

«Таким образом, для стимулирования инвестиций в рыбодобывающую отрасль и смежные отрасли необходимо предусматривать закрепление долей квот добычи (вылова) основных видов водных биоресурсов только под строительство судов рыбопромыслового флота», — говорится в предложениях холдинга.

Отдельный пункт посвящен защите интересов инвесторов первой волны, сообщает корреспондент Fishnews. Вкладываясь на этом этапе, компании рассчитывали на квоты, закрепленные в 2018 г. (так называемые «исторические квоты»). Сейчас, когда планируются изъятия объемов для реализации новых программ по стимулированию инвестиций , надо законодательно гарантировать защиту прав инвесторов первой волны, заявили в «Норебо».

При этом в холдинге считают, что такие гарантии должны быть именно для тех, кто строит флот. Нужно закрепить за такими инвесторами объемы, необходимые для полной загрузки объектов инвестиций. Тем, кто участвует в программе с заводами, такое обеспечение не полагается, в связи с «незначительными объемами инвестиций по сравнению с инвестициями в строительство рыбопромыслового флота». А также в связи с тем, что выделенных квот таким пользователям хватит, чтобы вернуть инвестиции в течение 15-летнего срока закрепления, указали в «Норебо».

«Выделяя водные биоресурсы для строительства заводов, создается возможность приобретения такими инвесторами устаревших судов, которыми будут добываться (вылавливаться) выделенные биоресурсы. Такой подход будет и дальше тормозить процесс обновления рыбопромыслового флота в России», — сказано в предложениях.

Холдинг выступил за то, чтобы законодательно увязать право на добычу и использование (на праве собственности или в лизинг) конкретных судов, причем российской постройки. При этом срок предоставления права на вылов должен быть увязан со сроком эксплуатации судна, в зависимости от тоннажа — на 15 лет, 25 лет или 35 лет.

С 2033 г., предложили в «Норебо», нужно заключать договоры на доли квот, исходя из фактической загрузки судов сроком на 15-35 лет в зависимости от тоннажа. С 2022 г. — предусмотреть ограничение времени эксплуатации судна таким промежутком. Выбывающий флот в течение десяти лет, но не позже конца 2033 г. должен заменяться новыми судами российской постройки. Высвобождающиеся при невыполнении этого обязательства доли должна отправляться на аукцион, причем с обязательствами победителей по строительству флота.

С 2034 г., полагают в холдинге, надо выдавать разрешения на вылов только на суда отечественной постройки. При закреплении долей квот минтая, трески и пикши с 2033 г. предлагается предусмотреть обязательство пользователя по выпуску продукции глубокой переработки на судне или береговом заводе. Если такое обязательство будет нарушаться, то в случае инвестквотами первого этапа пользователь их лишится, в случае с «историческими квотами» — заплатит штраф.

«В этом случае необходимость проведения новых этапов по распределению инвестиционных квот будет нецелесообразной, так как, по сути, все квоты будут инвестиционными в долгосрочной перспективе», — говорится в предложениях.

Кроме того, «Норебо» выступил за то, чтобы с 2033 г. существенно повысить сбор за пользование водными биоресурсами при производстве продукции с низкой степенью переработки.

Также предложено перейти на фактическое определение веса улова. Это инициатива прежде всего касается минтая, но может распространяться и на другие виды. При этом переводные коэффициента могут сохраниться как вторичный метод контроля, уточнил представитель холдинга Сергей Сенников. Наказывать за нарушение, по мнению «Норебо», нужно лишением квот.

Полностью предложения холдинга «Норебо» смотрите в прикрепленном файле.

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