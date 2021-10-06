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Что будет с инвестквотами: предложения продолжают поступать

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота выступила с инициативами «по развитию морского рыболовства и дальнейшему привлечению инвестиций в отрасль».

Свое видение по будущему распределения квот АСРФ изложила в обращениях в профильный комитет Совета Федерации и к вице-премьеру Виктории Абрамченко. Предложения проработаны «с основными отраслевыми инвесторами», их поддержали РРПК и «Норебо», сослались в ассоциации.

Как сообщает корреспондент Fishnews, объединение подняло вопрос об интересах участников первой волны программы инвестиционных квот. В ассоциации напомнили о поручении, которое было дано ведомствам по итогам февральского заседания правкомиссии, — при разработке предложений по дальнейшему использованию механизма учесть этот аспект.

АСРФ выступает за то, чтобы создать механизм наделения инвесторов квотами, позволяющий в полном объеме загрузить мощности инвестобъектов и обеспечивать контроль переработки таких ресурсов. Если реализовать предложение о выделении половины новых инвестквот под суда и половины — под берег, это не решит максимально эффективно задачу по развитию отрасли, считают в ассоциации.

«Полная производственная загрузка новейших высокоэффективных судов обеспечит максимально возможный эффект для экономики отрасли и страны в целом», — уверены в РРПК.

Властям вновь предложено обратиться к идее использования при морском промысле на российской территории и в экономзоне РФ современных судов исключительно отечественной постройки. Такой механизм, как заявляет АСРФ, позволит обеспечить дальнейшее обновление флота в отрасли.

Не остались без внимания и крабовый бизнес. Проводить второй этап аукционов по продаже остатков квот на вылов краба нужно с использованием механизмов, «доказавших в 2019 г. свою эффективность и востребованность», говорится в письмах. Это добавит в бюджет около 130 млрд рублей, оценили в АСРФ.

В качестве обязательств для победителей торгов нужно сохранить строительство судов, а квоту инвестор должен получать сразу, заявил ранее журналистам председатель совета директоров РРПК Глеб Франк. Росрыболовство перед этим сообщило, что с выбором объектов инвестиций еще предстоит определиться, а доступ к ресурсу предлагается открывать только после ввода инвестобъекта в эксплуатацию.

Следующая инициатива АСРФ — «введение правовых основ долгосрочной неразрывной юридической связи закрепления квот за рыбопромысловыми судами российской постройки». Это позволит снизить оценку финансовых рисков, если для строительства привлекаются заемные средства, считают в ассоциации. Также вместе с установлением допустимого срока эксплуатации судна это обяжет владельца вовремя приготовить судно российской постройки взамен выбывающему, чтобы сохранить объем прав на добычу.

Предложено стимулировать производство продукции глубокой переработки на судах-процессорах российской постройки и береговых заводах из живой, свежей и охлажденной рыбы, которая доставляется в Россию на судах отечественной постройки.

Кроме того, ассоциация выступила с предложениями по учету уловов минтая.

В «Норебо» подтвердили, что в целом поддерживают инициативы, выдвинутые Ассоциацией судовладельцев рыбопромыслового флота. «В предложениях АСРФ есть ряд моментов, которые еще следует проработать, но в общем мы считаем их правильными», — заявил представитель группы Сергей Сенников.

В ассоциации отметили, что предлагают проработать предложенные механизмы с участием отраслевых объединений и инвесторов.

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НазадМетки: крабросрыболовство
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