Сенаторы дали поручение по промысловым сборам

Совет Федерации рекомендовал правительству обеспечить сохранение пропорции, в которой между федеральным и региональным бюджетами распределяются поступления сбора за пользование водными биоресурсами. О важности отдачи от рыбной отрасли для территорий заявил в парламенте глава Камчатского края Владимир Солодов.

Важнейшие для социально-экономического развития Камчатки вопросы власти региона подняли во время Дней Камчатского края в Совете Федерации. Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект об изменении системы расчета сбора за пользование водными биоресурсами.

В итоговом постановлении «О государственной поддержке социально-экономического развития Камчатского края» сенаторы рекомендовали правительству РФ при рассмотрении проекта закона Думой обеспечить сохранение установленных статьями 50 и 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации нормативов зачисления доходов.

Напомним, что сейчас поступления от сбора распределяются в пропорции 80% в региональный бюджет, 20% — в федеральный. Инициатива изменить это соотношение взволновала территории, сообщает корреспондент Fishnews.

Вопрос актуален не только для Камчатского края, но и для других регионов, в экономике которых рыбохозяйственный комплекс играет ключевую роль, обратил внимание губернатор Владимир Солодов на пленарном заседании Совфеда.

«Это принципиальная вещь. Край должен наращивать собственные доходы — это безусловно», — поддержала главу региона спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

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