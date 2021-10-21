Сенаторы поддержали губернатора Камчатки в налоговом вопросе

Губернатор Владимир Солодов в рамках Дней Камчатского края в Совете Федерации призвал сенаторов сохранить пропорции поступления сборов за пользование водными биоресурсами — это важно для бюджета региона. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко дала соответствующее поручение.

Рыбная отрасль — основа экономики Камчатки, подчеркнул губернатор Владимир Солодов на пленарном заседании Совета Федерации. Хорошие уловы нынешнего года подтвердили, что Камчатский край — главный рыболовный регион России, добавил он.

Губернатор отметил инвестиционную активность рыбопромышленников: за последнюю пятилетку в эту сферу вложено свыше 50 млрд рублей, на береговых производствах созданы новые рабочие места.

При этом необходимо работать над повышением налоговой отдачи для региона от рыбной отрасли, обратил внимание Владимир Солодов. Сейчас готовятся изменения по налоговому регулированию в рыбной отрасли, сообщает корреспондент Fishnews. «Здесь мне хочется заручиться, уважаемые коллеги, вашей поддержкой с точки зрения неизменности пропорций разделения тех налоговых ресурсов, которые мы, как субъект, получаем от базовой отрасли», — обратился к членам Совета Федерации губернатор.

Он подчеркнул, что это актуальный вопрос не только для Камчатки, но и для других регионов, в экономике которых рыбохозяйственный комплекс является ключевым.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала главу региона и поручила отразить вопрос распределения поступлений в постановлении СФ по итогам Дней Камчатского края. «Это принципиальная вещь. Край должен наращивать собственные доходы — это безусловно», — заявила спикер верхней палаты парламента. Она также попросила председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию СФ Алексея Майорова проработать вопрос в рамках рабочей встречи с руководством Росрыболовства.

Рыбная отрасль вносит наибольший вклад в доходы консолидированного бюджета Камчатки — более 26% по итогам 2020 г., рассказал ранее на заседании профильного комитета Совета Федерации глава минрыбхоза Камчатского края Андрей Здетоветский. На комитете представители региона также выразили обеспокоенность по поводу того, что Минфин прорабатывает вопрос об изменении пропорции распределения поступлений сбора за пользование ВБР между федеральным и региональным бюджетами.

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